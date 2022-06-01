В Кургане культурный центр хотят построить «на воде»

В Кургане в Заозерном районе построят центр культурного развития за 137 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане в четвертом микрорайоне Заозерного планируют построить центр культурного развития на территории, подтопляемой грунтовыми водами. В настоящее время идут поиски подрядчиков. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: строительство центра культурного развития по адресу: город Курган, четвертый микрорайон. <…> Территория центра культурного развития располагается в низине и подвержена подтоплению грунтовыми водами. В связи с высоким уровнем залегания грунтовых вод, повышением планировочных отметок застройки <…> планировка земельного участка решена в подсыпке», — говорится в техзадании.

Строительство центра для дополнительного образования детей и подростков планируют закончить до 20 ноября 2023 года. В двухэтажном здании будут расположены два класса ИЗО, залы хореографии хорового пения, класс робототехники, а также раздевалки с санузлами, душевой комнатой и гардеробами. Стоимость строительства составит почти 137 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в Заозерном районе затянули сроки строительства детской поликлиники. В паспорте объекта завершить строительные работы должны были 31 мая. Курганский вуз отказался от петербургского застройщика бассейна. Стоимость строительства объекта составляет 242 миллиона рублей.