01 июня 2022

В Кургане культурный центр хотят построить «на воде»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане в Заозерном районе построят центр культурного развития за 137 млн рублей Фото:

В Кургане в четвертом микрорайоне Заозерного планируют построить центр культурного развития на территории, подтопляемой грунтовыми водами. В настоящее время идут поиски подрядчиков. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: строительство центра культурного развития по адресу: город Курган, четвертый микрорайон. <…> Территория центра культурного развития располагается в низине и подвержена подтоплению грунтовыми водами. В связи с высоким уровнем залегания грунтовых вод, повышением планировочных отметок застройки <…> планировка земельного участка решена в подсыпке», — говорится в техзадании.

Строительство центра для дополнительного образования детей и подростков планируют закончить до 20 ноября 2023 года. В двухэтажном здании будут расположены два класса ИЗО, залы хореографии хорового пения, класс робототехники, а также раздевалки с санузлами, душевой комнатой и гардеробами. Стоимость строительства составит почти 137 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в Заозерном районе затянули сроки строительства детской поликлиники. В паспорте объекта завершить строительные работы должны были 31 мая. Курганский вуз отказался от петербургского застройщика бассейна. Стоимость строительства объекта составляет 242 миллиона рублей.

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В Кургане в четвертом микрорайоне Заозерного планируют построить центр культурного развития на территории, подтопляемой грунтовыми водами. В настоящее время идут поиски подрядчиков. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: строительство центра культурного развития по адресу: город Курган, четвертый микрорайон. <…> Территория центра культурного развития располагается в низине и подвержена подтоплению грунтовыми водами. В связи с высоким уровнем залегания грунтовых вод, повышением планировочных отметок застройки <…> планировка земельного участка решена в подсыпке», — говорится в техзадании. Строительство центра для дополнительного образования детей и подростков планируют закончить до 20 ноября 2023 года. В двухэтажном здании будут расположены два класса ИЗО, залы хореографии хорового пения, класс робототехники, а также раздевалки с санузлами, душевой комнатой и гардеробами. Стоимость строительства составит почти 137 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в Заозерном районе затянули сроки строительства детской поликлиники. В паспорте объекта завершить строительные работы должны были 31 мая. Курганский вуз отказался от петербургского застройщика бассейна. Стоимость строительства объекта составляет 242 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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