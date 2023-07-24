На турнир звездных бойцов ММА в Тюмени соберется полная арена зрителей

На международный турнир RCC 16 в Тюмени раскупили все вип-билеты

В продаже осталось менее 20 билетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международный турнир по смешанным единоборствам лиги RCC в Тюмени соберет аншлаг. Большинство билетов на бои оказалось раскуплено почти за неделю до мероприятия, которое состоится 28 июля, в преддверии Дня города. При этом полностью из продажи исчезли вип-билеты, попавшие в продажу 20 июля.

«Турнир RCC 16 пройдет в тюменском СК Центральный 28 июля в 18:00. Доступные билеты — 20 мест на северной трибуне», — указано на сайте по продаже билетов kassir.ru. Как уточнили в пресс-службе RCC корреспонденту URA.RU, в продажу ранее поступило около 2000 обычных и 80 вип-билетов. Стоимость обычных мест начинается от 1000 рублей, в то время как за лучшие места просили от 2000 до 4000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени пройдет второй турнир лиги RCC. Хедлайнером мероприятия станет бой между известным бойцом из региона Алексеем Кунченко и Шамилем Мусаевым, борцом из Дагестана. Организаторы также решили удивить публику и стилизовали зал под древние цивилизации, наполнив СК Центральный множеством зелени и воды.