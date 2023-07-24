Кандидат в тюменские губернаторы от СР пиарится на теме собственной судимости

Пискайкин вступил в спор с тюменским облизбиркомом на тему своей судимости

Кандидат в губернаторы Тюменской области от партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин вступил в публичный конфликт с областным избиркомом, выступая за то, чтобы его судимость не указывали в избирательных списках. Соответствующие заявления он сделал в своих соцсетях.

«Снова возникает вопрос с моей судимостью. Избирком считает, что у меня была судимость, я считаю, что нет, но вынужден подчиниться», — пишет Владимир Пискайкин в своем telegram-канале.

По мнению справедливоросса, его ошибочно обвинили в угрозе убийством. Пискайкин утверждает, что в этом деле не участвовал. «Реально, в этом деле я не участвовал, меня перепутали с другим человеком», — заявил Пискайкин.

Цель такой активности политика — не доказать собственную невинность, а вновь стать обсуждаемой персоной для тюменцев на период губернаторской кампании. Для этого он призывает присоединиться к дискуссии «юридическую общественность», а также отмечает в публикации все крупные политические telegram-каналы Тюмени.

Ранее кандидаты в тюменские губернаторы от оппозиции подали документы на регистрацию в облизбирком. Претендент от «Справедливой России» Владимир Пискайкин собрал 213 подписей.