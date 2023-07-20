20 июля 2023

Кандидаты в тюменские губернаторы подали документы в облизбирком

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Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, регистрация, партия единая россия, праймериз, единая россия, паспорт рф, ер, паспорт россии, кандидат
Избирком получил документы на регистрацию кандидатов на пост губернатора Тюменской области Фото:

Кандидаты в тюменские губернаторы от оппозиции подали документы на регистрацию в облизбирком. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.

«Все выдвинутые кандидаты на должность Губернатора Тюменской области представили нам документы для регистрации. Решение о регистрации каждого из них (после детальной проверки предоставленных документов) будет принято в рамках заседания Избирательной комиссии Тюменской области», — сообщает Халин.

Кандидаты от КПРФ Иван Левченко и от ЛДПР Денис Садовников представили по 215 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Кандидат от «Справедливой России» Владимир Пискайкин — 213 подписей. Политики также представили кандидатуры на пост в Совете Федерации.

Действующий губернатор Александр Моор опередил оппозиционных кандидатов. Он подал документы избирком 21 июня.

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Кандидаты в тюменские губернаторы от оппозиции подали документы на регистрацию в облизбирком. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Игорь Халин. «Все выдвинутые кандидаты на должность Губернатора Тюменской области представили нам документы для регистрации. Решение о регистрации каждого из них (после детальной проверки предоставленных документов) будет принято в рамках заседания Избирательной комиссии Тюменской области», — сообщает Халин. Кандидаты от КПРФ Иван Левченко и от ЛДПР Денис Садовников представили по 215 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Кандидат от «Справедливой России» Владимир Пискайкин — 213 подписей. Политики также представили кандидатуры на пост в Совете Федерации. Действующий губернатор Александр Моор опередил оппозиционных кандидатов. Он подал документы избирком 21 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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