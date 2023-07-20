Кандидаты в тюменские губернаторы подали документы в облизбирком

Избирком получил документы на регистрацию кандидатов на пост губернатора Тюменской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидаты в тюменские губернаторы от оппозиции подали документы на регистрацию в облизбирком. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.

«Все выдвинутые кандидаты на должность Губернатора Тюменской области представили нам документы для регистрации. Решение о регистрации каждого из них (после детальной проверки предоставленных документов) будет принято в рамках заседания Избирательной комиссии Тюменской области», — сообщает Халин.

Кандидаты от КПРФ Иван Левченко и от ЛДПР Денис Садовников представили по 215 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Кандидат от «Справедливой России» Владимир Пискайкин — 213 подписей. Политики также представили кандидатуры на пост в Совете Федерации.

Действующий губернатор Александр Моор опередил оппозиционных кандидатов. Он подал документы избирком 21 июня.