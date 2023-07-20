Кандидаты в тюменские губернаторы подали документы в облизбирком

Кандидаты в тюменские губернаторы от оппозиции подали документы на регистрацию в облизбирком. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.
«Все выдвинутые кандидаты на должность Губернатора Тюменской области представили нам документы для регистрации. Решение о регистрации каждого из них (после детальной проверки предоставленных документов) будет принято в рамках заседания Избирательной комиссии Тюменской области», — сообщает Халин.
Кандидаты от КПРФ Иван Левченко и от ЛДПР Денис Садовников представили по 215 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Кандидат от «Справедливой России» Владимир Пискайкин — 213 подписей. Политики также представили кандидатуры на пост в Совете Федерации.
Действующий губернатор Александр Моор опередил оппозиционных кандидатов. Он подал документы избирком 21 июня.
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