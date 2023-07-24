24 июля 2023
23 июля 2023

У сгоревшего в Кургане автосалона перед пожаром в три раза снизилась прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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У компании «АвтоРегион-45» в три раза снизилась чистая прибыль Фото:

В Кургане у дилера по продаже китайских автомобилей Chery в три раза снизилась чистая прибыль. Соответствующая информация содержится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. Компания отчиталась о снижении прибыли еще до пожара, который уничтожил 24 июля около двух десятков автомобилей.

«Чистая прибыль „АвтоРегион-45“ за 2021 год: 4 млн 514 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 1 млн 452 тысячи рублей», — написано в финотчете.

Уточняется, что компания «АвтоРегион-45» является официальным дилером Chery в Кургане. Офис организации находится на улице Бурова-Петрова, д. 99а. По данным сервиса СБИС, в компании работают 12 сотрудников, получающих среднюю зарплату -18 тысяч рублей в месяц.

URA.RU направило редакционный запрос, чтобы выяснить причины резкого снижения чистой прибыли у компании «АвтоРегион-45». Публикация дополнится после получения ответа.

Ранее в Кургане произошел пожар на улице Бурова-Петрова, горел автосалон Chery. Об этом сообщалось в telegram-канале «ЧП Курган».

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В Кургане у дилера по продаже китайских автомобилей Chery в три раза снизилась чистая прибыль. Соответствующая информация содержится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. Компания отчиталась о снижении прибыли еще до пожара, который уничтожил 24 июля около двух десятков автомобилей. «Чистая прибыль „АвтоРегион-45“ за 2021 год: 4 млн 514 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 1 млн 452 тысячи рублей», — написано в финотчете. Уточняется, что компания «АвтоРегион-45» является официальным дилером Chery в Кургане. Офис организации находится на улице Бурова-Петрова, д. 99а. По данным сервиса СБИС, в компании работают 12 сотрудников, получающих среднюю зарплату -18 тысяч рублей в месяц. URA.RU направило редакционный запрос, чтобы выяснить причины резкого снижения чистой прибыли у компании «АвтоРегион-45». Публикация дополнится после получения ответа. Ранее в Кургане произошел пожар на улице Бурова-Петрова, горел автосалон Chery. Об этом сообщалось в telegram-канале «ЧП Курган».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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