Девять автомобилей от правительства Тюменской области получило одно из региональных спецподразделений Минобороны РФ. Машины уже доставили в зону СВО для выполнения боевых задач, о чем рассказал губернатор Александр Моор.
«Наши бойцы прислали видео с передовой. Автомобили повышенной проходимости, которые мы передали в подразделения, уже прибыли в зону специальной военной операции и готовы к выполнению боевых задач», — написал Моор в своем telegram-канале. Он также опубликовал видеоролик от солдат, на котором УАЗ с отличительной надписью «От правительства Тюменской области» прячут в блиндаже.
Ранее URA.RU сообщало, что каждая из машин укомплектована дополнительным снаряжением. В каждой из них лежат каски, бронежилеты, приборы ночного видения и другие элементы амуниции. Помимо всего этого, солдатам передали и антидроновые ружья, произведенные в Тюмени.
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