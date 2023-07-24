Бойцам приедет девять разных УАЗов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Девять автомобилей от правительства Тюменской области получило одно из региональных спецподразделений Минобороны РФ. Машины уже доставили в зону СВО для выполнения боевых задач, о чем рассказал губернатор Александр Моор.

«Наши бойцы прислали видео с передовой. Автомобили повышенной проходимости, которые мы передали в подразделения, уже прибыли в зону специальной военной операции и готовы к выполнению боевых задач», — написал Моор в своем telegram-канале. Он также опубликовал видеоролик от солдат, на котором УАЗ с отличительной надписью «От правительства Тюменской области» прячут в блиндаже.

Ранее URA.RU сообщало, что каждая из машин укомплектована дополнительным снаряжением. В каждой из них лежат каски, бронежилеты, приборы ночного видения и другие элементы амуниции. Помимо всего этого, солдатам передали и антидроновые ружья, произведенные в Тюмени.