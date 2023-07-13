Александр Моор передал тюменским бойцам СВО новый транспорт. Видео

14 июля 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Новые машины для бойцов СВО укомплектованы всем необходимым оборудованием, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор передал тюменским бойцам СВО, находящимся в отпуске, ключи от новых автомобилей повышенной проходимости. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Показал, чем мы укомплектовали машины. В каждой — бронежилеты, каски, приборы ночного видения и тепловизионные монокуляры, благодаря чему водитель может „видеть“ и в темноте. Для бойцов инженерной разведки — штурмовые бронежилеты с дополнительной защитой. Для работы в „поле“ — дизельные генераторы, электрический инструмент, расходники для ремонта техники», — рассказал Моор. Так же в каждой машине есть антидроновое ружье тюменского производства. Всего бойцам передано три вида машин: штабные «Патриоты» для группы управления подразделением, УАЗы-«буханки» для транспортировки личного состава и УАЗы-«фермеры» для перевозки имущества и экипировки.

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал тюменским бойцам СВО, находящимся в отпуске, ключи от новых автомобилей повышенной проходимости. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Показал, чем мы укомплектовали машины. В каждой — бронежилеты, каски, приборы ночного видения и тепловизионные монокуляры, благодаря чему водитель может „видеть“ и в темноте. Для бойцов инженерной разведки — штурмовые бронежилеты с дополнительной защитой. Для работы в „поле“ — дизельные генераторы, электрический инструмент, расходники для ремонта техники», — рассказал Моор. Так же в каждой машине есть антидроновое ружье тюменского производства. Всего бойцам передано три вида машин: штабные «Патриоты» для группы управления подразделением, УАЗы-«буханки» для транспортировки личного состава и УАЗы-«фермеры» для перевозки имущества и экипировки.