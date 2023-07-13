13 июля 2023
12 июля 2023

Александр Моор передал тюменским бойцам СВО новый транспорт. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Якушева, Моора и Дом.РФ. Тюмень, моор александр, моор александр портрет
Новые машины для бойцов СВО укомплектованы всем необходимым оборудованием, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал тюменским бойцам СВО, находящимся в отпуске, ключи от новых автомобилей повышенной проходимости. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Показал, чем мы укомплектовали машины. В каждой — бронежилеты, каски, приборы ночного видения и тепловизионные монокуляры, благодаря чему водитель может „видеть“ и в темноте. Для бойцов инженерной разведки — штурмовые бронежилеты с дополнительной защитой. Для работы в „поле“ — дизельные генераторы, электрический инструмент, расходники для ремонта техники», — рассказал Моор.

Так же в каждой машине есть антидроновое ружье тюменского производства. Всего бойцам передано три вида машин: штабные «Патриоты» для группы управления подразделением, УАЗы-«буханки» для транспортировки личного состава и УАЗы-«фермеры» для перевозки имущества и экипировки.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор передал тюменским бойцам СВО, находящимся в отпуске, ключи от новых автомобилей повышенной проходимости. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Показал, чем мы укомплектовали машины. В каждой — бронежилеты, каски, приборы ночного видения и тепловизионные монокуляры, благодаря чему водитель может „видеть“ и в темноте. Для бойцов инженерной разведки — штурмовые бронежилеты с дополнительной защитой. Для работы в „поле“ — дизельные генераторы, электрический инструмент, расходники для ремонта техники», — рассказал Моор. Так же в каждой машине есть антидроновое ружье тюменского производства. Всего бойцам передано три вида машин: штабные «Патриоты» для группы управления подразделением, УАЗы-«буханки» для транспортировки личного состава и УАЗы-«фермеры» для перевозки имущества и экипировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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