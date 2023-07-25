В Кургане в микрорайоне Тополя найден труп мужчины

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День Уральского поля. Курган, полицейский, полиция
Труп мужчины горожане обнаружили 25 июля Фото:

В Кургане в микрорайоне Тополя 25 июля был обнаружен мертвый мужчина. По словам очевидцев, тело было накрыто пленкой.

«В микрорайоне Тополя около 16:00 обнаружен труп мужчины. Тело лежало рядом с „Газелью“. Его накрыли пленкой», — пояснил анонимный подписчик telegram-канал «Короче, Курган».

Корреспондент URA.RU направил запросы в УМВД России по Курганской области и СУ СКРФ региона с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается.

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В Кургане в микрорайоне Тополя 25 июля был обнаружен мертвый мужчина. По словам очевидцев, тело было накрыто пленкой. «В микрорайоне Тополя около 16:00 обнаружен труп мужчины. Тело лежало рядом с „Газелью“. Его накрыли пленкой», — пояснил анонимный подписчик telegram-канал «Короче, Курган». Корреспондент URA.RU направил запросы в УМВД России по Курганской области и СУ СКРФ региона с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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