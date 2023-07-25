В Кургане в микрорайоне Тополя найден труп мужчины

Труп мужчины горожане обнаружили 25 июля
В Кургане в микрорайоне Тополя 25 июля был обнаружен мертвый мужчина. По словам очевидцев, тело было накрыто пленкой.
«В микрорайоне Тополя около 16:00 обнаружен труп мужчины. Тело лежало рядом с „Газелью“. Его накрыли пленкой», — пояснил анонимный подписчик telegram-канал «Короче, Курган».
Корреспондент URA.RU направил запросы в УМВД России по Курганской области и СУ СКРФ региона с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается.
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