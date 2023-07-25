В Кургане в микрорайоне Тополя найден труп мужчины

25 июля 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Труп мужчины горожане обнаружили 25 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в микрорайоне Тополя 25 июля был обнаружен мертвый мужчина. По словам очевидцев, тело было накрыто пленкой. «В микрорайоне Тополя около 16:00 обнаружен труп мужчины. Тело лежало рядом с „Газелью“. Его накрыли пленкой», — пояснил анонимный подписчик telegram-канал «Короче, Курган». Корреспондент URA.RU направил запросы в УМВД России по Курганской области и СУ СКРФ региона с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается.

В Кургане в микрорайоне Тополя 25 июля был обнаружен мертвый мужчина. По словам очевидцев, тело было накрыто пленкой. «В микрорайоне Тополя около 16:00 обнаружен труп мужчины. Тело лежало рядом с „Газелью“. Его накрыли пленкой», — пояснил анонимный подписчик telegram-канал «Короче, Курган». Корреспондент URA.RU направил запросы в УМВД России по Курганской области и СУ СКРФ региона с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается.