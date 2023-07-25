Жители ЯНАО ожидают от работодателей увеличения зарплат. В среднем их зарплатные аппетиты за год увеличились на девять тысяч рублей, сообщает пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru.
«Средняя ожидаемая зарплата соискателей из ЯНАО в июне 2023 года составила 80 406 руб. — это на 9 019 руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года. На самое большое вознаграждение за работу претендуют специалисты по стратегии и инвестициям (145 тыс. рублей), также в топ-3 вошли высший и средний менеджмент (139 тысяч рублей.) и представители профессиональной сферы „Добыча сырья“ (115 тысяч рублей)», — сообщает пресс-служба агентства hh.ru, со ссылкой на собственные исследования.
В исследовании отмечено, что менеджеры высшего и среднего звена довольны уровнем своих зарплат, их ожидания выросли менее чем на полторы тысячи рублей. А вот работники сферы искусства, массмедиа и развлечений снизили свои зарплатные ожидания на две тысячи двести рублей, страховщики готовы уменьшить зарплатные аппетиты на четыре тысячи.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО проживает самое большое количество семей среднего класса. Почти сорок процентов ямальских семей попадают под этот критерий.
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