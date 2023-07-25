25 июля 2023
24 июля 2023

Зарплатные аппетиты жителей ЯНАО за год выросли на 10 процентов. Скрин

Жители ЯНАО ожидают от работодателей увеличения зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО хотят получать больше, чем им предлагают работодатели Фото:

Жители ЯНАО ожидают от работодателей увеличения зарплат. В среднем их зарплатные аппетиты за год увеличились на девять тысяч рублей, сообщает пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru.

«Средняя ожидаемая зарплата соискателей из ЯНАО в июне 2023 года составила 80 406 руб. — это на 9 019 руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года. На самое большое вознаграждение за работу претендуют специалисты по стратегии и инвестициям (145 тыс. рублей), также в топ-3 вошли высший и средний менеджмент (139 тысяч рублей.) и представители профессиональной сферы „Добыча сырья“ (115 тысяч рублей)», — сообщает пресс-служба агентства hh.ru, со ссылкой на собственные исследования.

В исследовании отмечено, что менеджеры высшего и среднего звена довольны уровнем своих зарплат, их ожидания выросли менее чем на полторы тысячи рублей. А вот работники сферы искусства, массмедиа и развлечений снизили свои зарплатные ожидания на две тысячи двести рублей, страховщики готовы уменьшить зарплатные аппетиты на четыре тысячи.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО проживает самое большое количество семей среднего класса. Почти сорок процентов ямальских семей попадают под этот критерий.

Зарплатные ожидания работников ЯНАО в основном выросли по сравнению с 2022 годом
Зарплатные ожидания работников ЯНАО в основном выросли по сравнению с 2022 годом
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Жители ЯНАО ожидают от работодателей увеличения зарплат. В среднем их зарплатные аппетиты за год увеличились на девять тысяч рублей, сообщает пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru. «Средняя ожидаемая зарплата соискателей из ЯНАО в июне 2023 года составила 80 406 руб. — это на 9 019 руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года. На самое большое вознаграждение за работу претендуют специалисты по стратегии и инвестициям (145 тыс. рублей), также в топ-3 вошли высший и средний менеджмент (139 тысяч рублей.) и представители профессиональной сферы „Добыча сырья“ (115 тысяч рублей)», — сообщает пресс-служба агентства hh.ru, со ссылкой на собственные исследования. В исследовании отмечено, что менеджеры высшего и среднего звена довольны уровнем своих зарплат, их ожидания выросли менее чем на полторы тысячи рублей. А вот работники сферы искусства, массмедиа и развлечений снизили свои зарплатные ожидания на две тысячи двести рублей, страховщики готовы уменьшить зарплатные аппетиты на четыре тысячи. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО проживает самое большое количество семей среднего класса. Почти сорок процентов ямальских семей попадают под этот критерий.
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