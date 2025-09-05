Участник СВО вызвал огонь ВСУ на себя и пропал на 400 дней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участник СВО Валерий Богатов вызвал огонь ВСУ на себя, чтобы спасти сослуживца (архивное фото)
Участник СВО Валерий Богатов вызвал огонь ВСУ на себя, чтобы спасти сослуживца (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военнослужащий Валерий Богатов героически погиб при выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Макеевка Сватовского района (ЛНР). Он вызвал огонь противника на себя, спасая сослуживца. Позже мужчину объявили пропавшим без вести. И только спустя 400 дней его останки предали земле в Ярославской области.

«Валера, будучи тяжело раненым, видя, что их летят атаковать дроны с боеприпасами-сбросами, решил привлечь внимание противника и спасти своего товарища. Он вышел по рации, тем самым вызвав огонь на себя. В последних своих словах Богатик прощался с ребятами и благодарил их», — сообщила местным ярославским журналистам Надежда Волкова. Ее слова передает Progorod76. Авторы материала отмечают, что мужчину изначально объявили пропавшим без вести и только спустя 400 дней его останки захоронили в Ярославской области. 

По информации родственников, Валерий Богатов с апреля 2024 года находился на передовой в составе своего подразделения и выполнял боевые задачи в районе «Балки-Журавки». В конце июля командование отправило его взвод на штурм укрепленных позиций в Макеевке. Во время штурма по позициям российских военных был нанесен массированный удар с применением различных видов вооружения, включая беспилотники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский военнослужащий Валерий Богатов героически погиб при выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Макеевка Сватовского района (ЛНР). Он вызвал огонь противника на себя, спасая сослуживца. Позже мужчину объявили пропавшим без вести. И только спустя 400 дней его останки предали земле в Ярославской области. «Валера, будучи тяжело раненым, видя, что их летят атаковать дроны с боеприпасами-сбросами, решил привлечь внимание противника и спасти своего товарища. Он вышел по рации, тем самым вызвав огонь на себя. В последних своих словах Богатик прощался с ребятами и благодарил их», — сообщила местным ярославским журналистам Надежда Волкова. Ее слова передает Progorod76. Авторы материала отмечают, что мужчину изначально объявили пропавшим без вести и только спустя 400 дней его останки захоронили в Ярославской области.  По информации родственников, Валерий Богатов с апреля 2024 года находился на передовой в составе своего подразделения и выполнял боевые задачи в районе «Балки-Журавки». В конце июля командование отправило его взвод на штурм укрепленных позиций в Макеевке. Во время штурма по позициям российских военных был нанесен массированный удар с применением различных видов вооружения, включая беспилотники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...