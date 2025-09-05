Участник СВО вызвал огонь ВСУ на себя и пропал на 400 дней

Российский военнослужащий Валерий Богатов героически погиб при выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Макеевка Сватовского района (ЛНР). Он вызвал огонь противника на себя, спасая сослуживца. Позже мужчину объявили пропавшим без вести. И только спустя 400 дней его останки предали земле в Ярославской области.
«Валера, будучи тяжело раненым, видя, что их летят атаковать дроны с боеприпасами-сбросами, решил привлечь внимание противника и спасти своего товарища. Он вышел по рации, тем самым вызвав огонь на себя. В последних своих словах Богатик прощался с ребятами и благодарил их», — сообщила местным ярославским журналистам Надежда Волкова. Ее слова передает Progorod76. Авторы материала отмечают, что мужчину изначально объявили пропавшим без вести и только спустя 400 дней его останки захоронили в Ярославской области.
По информации родственников, Валерий Богатов с апреля 2024 года находился на передовой в составе своего подразделения и выполнял боевые задачи в районе «Балки-Журавки». В конце июля командование отправило его взвод на штурм укрепленных позиций в Макеевке. Во время штурма по позициям российских военных был нанесен массированный удар с применением различных видов вооружения, включая беспилотники.
