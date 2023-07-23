В ЯНАО самое большое количество семей среднего класса

24 июля 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

В основе исследования лежит уровень трудового дохода семьи Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО проживет самое большое количество семей, которые по уровню дохода могут позволить себе купить жилье, машину, съездить в отпуск и сформировать сбережения. Такие выводы сделали аналитики на основе данных официальной статистики. «Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область лидируют в рейтинге регионов России по численности среднего класса. Лидером рейтинга стал ЯНАО, где 39,2% семей можно отнести к среднему классу», — сообщают РИА Новости со ссылкой на исследования РИА Рейтинг. Уточняется, что в основу исследования лег уровень достатка семьи. Под средним классом эксперты подразумевали семьи, где уровень заработной платы трудоспособных членов позволяет купить квартиру, машину и хороший ежегодный отпуск. В десятку лидеров регионов также вошел Ханты-Мансийский автономный округ. Там 26,3% семей можно отнести к среднему классу. Отмечается, что в топ 10 вошли в основном северные регионы. Это объясняется высокими зарплатами при невысокой цене на жилье. Ранее сообщалось, что по данным исследованиях Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе изучения данных ЦБ и Росстата в ЯНАО проживает самое кредитоспособное население в стране. Жителей округа имеют самую низкую долговую нагрузку.

В ЯНАО проживет самое большое количество семей, которые по уровню дохода могут позволить себе купить жилье, машину, съездить в отпуск и сформировать сбережения. Такие выводы сделали аналитики на основе данных официальной статистики. «Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область лидируют в рейтинге регионов России по численности среднего класса. Лидером рейтинга стал ЯНАО, где 39,2% семей можно отнести к среднему классу», — сообщают РИА Новости со ссылкой на исследования РИА Рейтинг. Уточняется, что в основу исследования лег уровень достатка семьи. Под средним классом эксперты подразумевали семьи, где уровень заработной платы трудоспособных членов позволяет купить квартиру, машину и хороший ежегодный отпуск. В десятку лидеров регионов также вошел Ханты-Мансийский автономный округ. Там 26,3% семей можно отнести к среднему классу. Отмечается, что в топ 10 вошли в основном северные регионы. Это объясняется высокими зарплатами при невысокой цене на жилье. Ранее сообщалось, что по данным исследованиях Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе изучения данных ЦБ и Росстата в ЯНАО проживает самое кредитоспособное население в стране. Жителей округа имеют самую низкую долговую нагрузку.