Спасатели проведут учения в центре Тюмени

Учения пройдут в тюменском деловом доме «Столыпин»
Спасатели 26 июля проведут учения в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Сегодня в Тюмени состоятся пожарно-тактические учения. Местом их проведения станет деловой дом „Столыпин“ на ул. 50 Октября, 8Б. На месте проведения учений будут задействованы сотрудники и техника экстренных служб города», — рассказали в ведомстве.
Ранее агентство писало об антитеррористических учениях, которые провело в Тюмени региональное управление ФСБ. Мероприятие проходило на железнодорожном вокзале.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.