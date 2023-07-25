25 июля 2023

Спасатели проведут учения в центре Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Архитектурные достопримечательности. Тюмень, город тюмень, деловой дом петр столыпин
Учения пройдут в тюменском деловом доме «Столыпин» Фото:

Спасатели 26 июля проведут учения в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Сегодня в Тюмени состоятся пожарно-тактические учения. Местом их проведения станет деловой дом „Столыпин“ на ул. 50 Октября, 8Б. На месте проведения учений будут задействованы сотрудники и техника экстренных служб города», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало об антитеррористических учениях, которые провело в Тюмени региональное управление ФСБ. Мероприятие проходило на железнодорожном вокзале.

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Спасатели 26 июля проведут учения в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. «Сегодня в Тюмени состоятся пожарно-тактические учения. Местом их проведения станет деловой дом „Столыпин“ на ул. 50 Октября, 8Б. На месте проведения учений будут задействованы сотрудники и техника экстренных служб города», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало об антитеррористических учениях, которые провело в Тюмени региональное управление ФСБ. Мероприятие проходило на железнодорожном вокзале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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