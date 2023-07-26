В центре Тюмени перекроют пять парковочных пространств
Пять парковок закроют в Тюмени 28—29 июля из-за празднования Дня города. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
По данным властей, всего будет закрыто пять парковочных участков. Список:
- с 18:00 28 июля до 03:00 30 июля — ул. Республики — в районе Никольского моста (многоуровневая);
- с 20:00 28 июля до 03:00 30 июля — ул. Механическая — в районе площади 400-летия Тюмени (подземная парковка);
- с 07:00 до 18:00 29 июля — ул. Республики — в районе Тюменского технопарка;
- с 08:00 до 13:00 29 июля — в районе ТЦ «Рентал» (ул. Мориса Тореза);
- с 08:00 29 июля до 03:00 30 июля — ул. Республики — в районе здания Тюменского драматического театра.
При этом 29 и 30 июля все городские парковки будут работать бесплатно. Ранее агентство писало, что празднование 437-летие Тюмени завершится салютом. URA.RU сделало подборку лучших мест для просмотра пиротехнического шоу.
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