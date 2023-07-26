В Тюмени из-за празднования Дня города закроют парковки. Карта

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Платные парковки. Тюмень, платная парковка, парковка платная
В центре Тюмени перекроют пять парковочных пространств Фото:

Пять парковок закроют в Тюмени 28—29 июля из-за празднования Дня города. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

По данным властей, всего будет закрыто пять парковочных участков. Список:

  • с 18:00 28 июля до 03:00 30 июля — ул. Республики — в районе Никольского моста (многоуровневая);
  • с 20:00 28 июля до 03:00 30 июля — ул. Механическая — в районе площади 400-летия Тюмени (подземная парковка);
  • с 07:00 до 18:00 29 июля — ул. Республики — в районе Тюменского технопарка;
  • с 08:00 до 13:00 29 июля — в районе ТЦ «Рентал» (ул. Мориса Тореза);
  • с 08:00 29 июля до 03:00 30 июля — ул. Республики — в районе здания Тюменского драматического театра.

При этом 29 и 30 июля все городские парковки будут работать бесплатно. Ранее агентство писало, что празднование 437-летие Тюмени завершится салютом. URA.RU сделало подборку лучших мест для просмотра пиротехнического шоу.

Фото:

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Пять парковок закроют в Тюмени 28—29 июля из-за празднования Дня города. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. По данным властей, всего будет закрыто пять парковочных участков. Список: При этом 29 и 30 июля все городские парковки будут работать бесплатно. Ранее агентство писало, что празднование 437-летие Тюмени завершится салютом. URA.RU сделало подборку лучших мест для просмотра пиротехнического шоу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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