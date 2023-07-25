Тюменцам назвали места с лучшим видом на салют в День города

Лучший вид на праздничный салют на День города в Тюмени открывается с набережной Туры и моста Влюбленных. Агентство URA.RU подготовило список мест, откуда удобнее всего наблюдать за фейерверком. Праздник состоится 29 июля.
Праздничный салют в Тюмени запланирован на 22:00. Запускать фейерверк традиционно будут со стороны улицы Береговой. Шоу можно будет наблюдать как на бесплатных площадках, так и в более комфортных местах — в заведениях или на теплоходе.
Тюменская судоходная компания запускает три вечерних рейса, которые отправляются ко времени запуска салюта — в 21:15, 21:30 и 21:45. Стоимость поездки — 1000 рублей. Теплоходы задержатся на время залпов фейерверка, а затем продолжат маршрут.
С панорамных окон «Cafe 15/86» также открывается живописный вид на салют. Здесь жители и гости Тюмени могут посмотреть фейерверк за ужином, заранее сделав депозит в размере от одной до шести тысяч рублей.
В другом заведении, расположенном на крыше отеля «Евразия», панорамном ресторане «Мята» также идеально просматриваются залпы фейерверка. Здесь от посетителей не требуют заранее оплатить стол и на момент написания заметки места еще оставались.
Бесплатно горожане смогут наблюдать салют на мосту Влюбленных и на набережной Туры. Кроме того, хороший вид открывается с заречной части города.
Ранее агентство рассказывало о том, за чей счет будет организован салют на День города. Позже власти раскрыли, кто выступит спонсором ночного шоу.
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