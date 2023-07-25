Тюменцам назвали места с лучшим видом на салют в День города

Лучший вид на салют на День города в Тюмени открывается с моста Влюбленных и набережной

26 июля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Праздничный салют в Тюмени состоится в 22:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лучший вид на праздничный салют на День города в Тюмени открывается с набережной Туры и моста Влюбленных. Агентство URA.RU подготовило список мест, откуда удобнее всего наблюдать за фейерверком. Праздник состоится 29 июля. Праздничный салют в Тюмени запланирован на 22:00. Запускать фейерверк традиционно будут со стороны улицы Береговой. Шоу можно будет наблюдать как на бесплатных площадках, так и в более комфортных местах — в заведениях или на теплоходе. Тюменская судоходная компания запускает три вечерних рейса, которые отправляются ко времени запуска салюта — в 21:15, 21:30 и 21:45. Стоимость поездки — 1000 рублей. Теплоходы задержатся на время залпов фейерверка, а затем продолжат маршрут. С панорамных окон «Cafe 15/86» также открывается живописный вид на салют. Здесь жители и гости Тюмени могут посмотреть фейерверк за ужином, заранее сделав депозит в размере от одной до шести тысяч рублей. В другом заведении, расположенном на крыше отеля «Евразия», панорамном ресторане «Мята» также идеально просматриваются залпы фейерверка. Здесь от посетителей не требуют заранее оплатить стол и на момент написания заметки места еще оставались. Бесплатно горожане смогут наблюдать салют на мосту Влюбленных и на набережной Туры. Кроме того, хороший вид открывается с заречной части города. Ранее агентство рассказывало о том, за чей счет будет организован салют на День города. Позже власти раскрыли, кто выступит спонсором ночного шоу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лучший вид на праздничный салют на День города в Тюмени открывается с набережной Туры и моста Влюбленных. Агентство URA.RU подготовило список мест, откуда удобнее всего наблюдать за фейерверком. Праздник состоится 29 июля. Праздничный салют в Тюмени запланирован на 22:00. Запускать фейерверк традиционно будут со стороны улицы Береговой. Шоу можно будет наблюдать как на бесплатных площадках, так и в более комфортных местах — в заведениях или на теплоходе. Тюменская судоходная компания запускает три вечерних рейса, которые отправляются ко времени запуска салюта — в 21:15, 21:30 и 21:45. Стоимость поездки — 1000 рублей. Теплоходы задержатся на время залпов фейерверка, а затем продолжат маршрут. С панорамных окон «Cafe 15/86» также открывается живописный вид на салют. Здесь жители и гости Тюмени могут посмотреть фейерверк за ужином, заранее сделав депозит в размере от одной до шести тысяч рублей. В другом заведении, расположенном на крыше отеля «Евразия», панорамном ресторане «Мята» также идеально просматриваются залпы фейерверка. Здесь от посетителей не требуют заранее оплатить стол и на момент написания заметки места еще оставались. Бесплатно горожане смогут наблюдать салют на мосту Влюбленных и на набережной Туры. Кроме того, хороший вид открывается с заречной части города. Ранее агентство рассказывало о том, за чей счет будет организован салют на День города. Позже власти раскрыли, кто выступит спонсором ночного шоу.