25 июля 2023

Тюменцам назвали места с лучшим видом на салют в День города

Лучший вид на салют на День города в Тюмени открывается с моста Влюбленных и набережной
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень , салют, салют 9 мая
Праздничный салют в Тюмени состоится в 22:00 Фото:

Лучший вид на праздничный салют на День города в Тюмени открывается с набережной Туры и моста Влюбленных. Агентство URA.RU подготовило список мест, откуда удобнее всего наблюдать за фейерверком. Праздник состоится 29 июля.

Праздничный салют в Тюмени запланирован на 22:00. Запускать фейерверк традиционно будут со стороны улицы Береговой. Шоу можно будет наблюдать как на бесплатных площадках, так и в более комфортных местах — в заведениях или на теплоходе.

Тюменская судоходная компания запускает три вечерних рейса, которые отправляются ко времени запуска салюта — в 21:15, 21:30 и 21:45. Стоимость поездки — 1000 рублей. Теплоходы задержатся на время залпов фейерверка, а затем продолжат маршрут.

С панорамных окон «Cafe 15/86» также открывается живописный вид на салют. Здесь жители и гости Тюмени могут посмотреть фейерверк за ужином, заранее сделав депозит в размере от одной до шести тысяч рублей.

В другом заведении, расположенном на крыше отеля «Евразия», панорамном ресторане «Мята» также идеально просматриваются залпы фейерверка. Здесь от посетителей не требуют заранее оплатить стол и на момент написания заметки места еще оставались.

Бесплатно горожане смогут наблюдать салют на мосту Влюбленных и на набережной Туры. Кроме того, хороший вид открывается с заречной части города.

Ранее агентство рассказывало о том, за чей счет будет организован салют на День города. Позже власти раскрыли, кто выступит спонсором ночного шоу.

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Лучший вид на праздничный салют на День города в Тюмени открывается с набережной Туры и моста Влюбленных. Агентство URA.RU подготовило список мест, откуда удобнее всего наблюдать за фейерверком. Праздник состоится 29 июля. Праздничный салют в Тюмени запланирован на 22:00. Запускать фейерверк традиционно будут со стороны улицы Береговой. Шоу можно будет наблюдать как на бесплатных площадках, так и в более комфортных местах — в заведениях или на теплоходе. Тюменская судоходная компания запускает три вечерних рейса, которые отправляются ко времени запуска салюта — в 21:15, 21:30 и 21:45. Стоимость поездки — 1000 рублей. Теплоходы задержатся на время залпов фейерверка, а затем продолжат маршрут. С панорамных окон «Cafe 15/86» также открывается живописный вид на салют. Здесь жители и гости Тюмени могут посмотреть фейерверк за ужином, заранее сделав депозит в размере от одной до шести тысяч рублей. В другом заведении, расположенном на крыше отеля «Евразия», панорамном ресторане «Мята» также идеально просматриваются залпы фейерверка. Здесь от посетителей не требуют заранее оплатить стол и на момент написания заметки места еще оставались. Бесплатно горожане смогут наблюдать салют на мосту Влюбленных и на набережной Туры. Кроме того, хороший вид открывается с заречной части города. Ранее агентство рассказывало о том, за чей счет будет организован салют на День города. Позже власти раскрыли, кто выступит спонсором ночного шоу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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