Тюменскому штурмовому отряду подразделения «Сибирь» передали в зону спецоперации средства по борьбе с беспилотниками. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.
«Дополнительное оборудование — подавители БПЛА, короба для пулемета, приборы для бесшумной стрельбы, рукоятки управления огнем — доставили на передовую. На линии фронта сейчас штурмовой отряд именного подразделения «Сибирь» под командованием «Деда», — говорится в сообщении инфоцентра.
Бойцы поблагодарили жителей Тюмени и региональное правительство за оказанную помощь. Ранее URA.RU писало, что командира отряда подразделения «Сибирь» наградили медалью «За отвагу».
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