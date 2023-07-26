26 июля 2023

Тюменским бойцам передали в зону СВО средства по борьбе с беспилотниками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарного груза. Екатеринбург, противодронное ружье, ружье против дронов, ружье антидрон
Бойцам передали подавители БПЛА, короба для пулемета и приборы для бесшумной стрельбы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Тюменскому штурмовому отряду подразделения «Сибирь» передали в зону спецоперации средства по борьбе с беспилотниками. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

«Дополнительное оборудование — подавители БПЛА, короба для пулемета, приборы для бесшумной стрельбы, рукоятки управления огнем — доставили на передовую. На линии фронта сейчас штурмовой отряд именного подразделения «Сибирь» под командованием «Деда», — говорится в сообщении инфоцентра.

Бойцы поблагодарили жителей Тюмени и региональное правительство за оказанную помощь. Ранее URA.RU писало, что командира отряда подразделения «Сибирь» наградили медалью «За отвагу».

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Тюменскому штурмовому отряду подразделения «Сибирь» передали в зону спецоперации средства по борьбе с беспилотниками. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Дополнительное оборудование — подавители БПЛА, короба для пулемета, приборы для бесшумной стрельбы, рукоятки управления огнем — доставили на передовую. На линии фронта сейчас штурмовой отряд именного подразделения «Сибирь» под командованием «Деда», — говорится в сообщении инфоцентра. Бойцы поблагодарили жителей Тюмени и региональное правительство за оказанную помощь. Ранее URA.RU писало, что командира отряда подразделения «Сибирь» наградили медалью «За отвагу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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