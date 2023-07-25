Тюменского бойца наградили медалью «За отвагу»

Тюменец получил награду за бои под Артемовском
Командир штурмового отряда тюменского подразделения «Сибирь» награжден медалью «За отвагу» в зоне проведения СВО. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Командир штурмового отряда тюменского подразделения „Сибирь“ награжден государственной наградой. Военнослужащий с позывным „Дед“ удостоен медали „За отвагу“. В мае его штурмовой отряд блестяще выполнил боевые задачи под Артемовском», — рассказали в инфоцентре.
Ранее агентство писало, что тюменского офицера, участника спецоперации наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждение прошло прямо на передовой.
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