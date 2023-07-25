25 июля 2023

Тюменского бойца наградили медалью «За отвагу»

© Служба новостей «URA.RU»
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День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, медаль за отвагу
Тюменец получил награду за бои под Артемовском Фото:

Командир штурмового отряда тюменского подразделения «Сибирь» награжден медалью «За отвагу» в зоне проведения СВО. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Командир штурмового отряда тюменского подразделения „Сибирь“ награжден государственной наградой. Военнослужащий с позывным „Дед“ удостоен медали „За отвагу“. В мае его штурмовой отряд блестяще выполнил боевые задачи под Артемовском», — рассказали в инфоцентре.

Ранее агентство писало, что тюменского офицера, участника спецоперации наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждение прошло прямо на передовой.

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Командир штурмового отряда тюменского подразделения «Сибирь» награжден медалью «За отвагу» в зоне проведения СВО. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Командир штурмового отряда тюменского подразделения „Сибирь“ награжден государственной наградой. Военнослужащий с позывным „Дед“ удостоен медали „За отвагу“. В мае его штурмовой отряд блестяще выполнил боевые задачи под Артемовском», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что тюменского офицера, участника спецоперации наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждение прошло прямо на передовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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