Жительницу Кургана оштрафовали за запуск квадрокоптера над городом

Жительница Курагана запускала квадрокоптер в микрорайоне Тополя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Транспортная прокуратура оштрафовала жительницу Кургана за запуск квадрокоптера над микрорайоном Тополя. Женщине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

«В мае текущего года местная жительница осуществляла несанкционированные полеты квадрокоптера над территорией микрорайона Тополя города Кургана. По постановлению прокурора она привлечена к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ). Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана оштрафовали за запуск незарегистрированного квадрокоптера над футбольным полем. За это правонарушение грозит штраф в размере от 2000 до 2500 рублей и лишение права управления аппаратом на год.