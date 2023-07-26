26 июля 2023

Жительницу Кургана оштрафовали за запуск квадрокоптера над городом

© Служба новостей «URA.RU»
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Распиловка льда около Курганского гидроузла, квадрокоптер, квадракоптер
Жительница Курагана запускала квадрокоптер в микрорайоне Тополя Фото:

Транспортная прокуратура оштрафовала жительницу Кургана за запуск квадрокоптера над микрорайоном Тополя. Женщине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

«В мае текущего года местная жительница осуществляла несанкционированные полеты квадрокоптера над территорией микрорайона Тополя города Кургана. По постановлению прокурора она привлечена к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ). Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана оштрафовали за запуск незарегистрированного квадрокоптера над футбольным полем. За это правонарушение грозит штраф в размере от 2000 до 2500 рублей и лишение права управления аппаратом на год.

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Транспортная прокуратура оштрафовала жительницу Кургана за запуск квадрокоптера над микрорайоном Тополя. Женщине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. «В мае текущего года местная жительница осуществляла несанкционированные полеты квадрокоптера над территорией микрорайона Тополя города Кургана. По постановлению прокурора она привлечена к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ). Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана оштрафовали за запуск незарегистрированного квадрокоптера над футбольным полем. За это правонарушение грозит штраф в размере от 2000 до 2500 рублей и лишение права управления аппаратом на год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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