30 июля 2023
29 июля 2023

Курганские бизнесмены отказываются от производства льна и рапса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, рапс, посевные
Фермеры считают, что сейчас рапс и лен не особо востребованы Фото:

В Курганской области некоторые предприниматели решили меньше заниматься производством льна и рапса. Об этом URA.RU рассказал депутат облдумы, председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Возрождение» Александр Обласов.

«Лен стали меньше садить. Рапс тоже стали очень мало садить, потому что он по цене и рынку особо не востребован. Рыночная цена такая, что невыгодно», — сообщил Обласов. Он отметил, что раньше льняное масло шло в Китай, а рапс в Европу.

По его словам, сейчас местным аграриям выгоднее высаживать подсолнечник, хотя и с его продажей порой возникают проблемы. Для фермеров выращивать подсолнечник рентабельнее, потому что есть местные заводы для переработки его семян. URA.RU направило запрос в областной департамент информационной и внутренней политики, в том числе, отвечающий за взаимодействие с департаментом агропромышленного комплекса. Информация будет дополнена после получения ответа.

В 2022 году предприятие «Кургансемена» заключило и выполнило контракт на поставку льна в КНР. Тогда китайцы поблагодарили местную компанию за поставку качественной продукции.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области некоторые предприниматели решили меньше заниматься производством льна и рапса. Об этом URA.RU рассказал депутат облдумы, председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Возрождение» Александр Обласов. «Лен стали меньше садить. Рапс тоже стали очень мало садить, потому что он по цене и рынку особо не востребован. Рыночная цена такая, что невыгодно», — сообщил Обласов. Он отметил, что раньше льняное масло шло в Китай, а рапс в Европу. По его словам, сейчас местным аграриям выгоднее высаживать подсолнечник, хотя и с его продажей порой возникают проблемы. Для фермеров выращивать подсолнечник рентабельнее, потому что есть местные заводы для переработки его семян. URA.RU направило запрос в областной департамент информационной и внутренней политики, в том числе, отвечающий за взаимодействие с департаментом агропромышленного комплекса. Информация будет дополнена после получения ответа. В 2022 году предприятие «Кургансемена» заключило и выполнило контракт на поставку льна в КНР. Тогда китайцы поблагодарили местную компанию за поставку качественной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...