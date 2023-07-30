Курганские бизнесмены отказываются от производства льна и рапса

31 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Фермеры считают, что сейчас рапс и лен не особо востребованы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области некоторые предприниматели решили меньше заниматься производством льна и рапса. Об этом URA.RU рассказал депутат облдумы, председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Возрождение» Александр Обласов. «Лен стали меньше садить. Рапс тоже стали очень мало садить, потому что он по цене и рынку особо не востребован. Рыночная цена такая, что невыгодно», — сообщил Обласов. Он отметил, что раньше льняное масло шло в Китай, а рапс в Европу. По его словам, сейчас местным аграриям выгоднее высаживать подсолнечник, хотя и с его продажей порой возникают проблемы. Для фермеров выращивать подсолнечник рентабельнее, потому что есть местные заводы для переработки его семян. URA.RU направило запрос в областной департамент информационной и внутренней политики, в том числе, отвечающий за взаимодействие с департаментом агропромышленного комплекса. Информация будет дополнена после получения ответа. В 2022 году предприятие «Кургансемена» заключило и выполнило контракт на поставку льна в КНР. Тогда китайцы поблагодарили местную компанию за поставку качественной продукции.

В Курганской области некоторые предприниматели решили меньше заниматься производством льна и рапса. Об этом URA.RU рассказал депутат облдумы, председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Возрождение» Александр Обласов. «Лен стали меньше садить. Рапс тоже стали очень мало садить, потому что он по цене и рынку особо не востребован. Рыночная цена такая, что невыгодно», — сообщил Обласов. Он отметил, что раньше льняное масло шло в Китай, а рапс в Европу. По его словам, сейчас местным аграриям выгоднее высаживать подсолнечник, хотя и с его продажей порой возникают проблемы. Для фермеров выращивать подсолнечник рентабельнее, потому что есть местные заводы для переработки его семян. URA.RU направило запрос в областной департамент информационной и внутренней политики, в том числе, отвечающий за взаимодействие с департаментом агропромышленного комплекса. Информация будет дополнена после получения ответа. В 2022 году предприятие «Кургансемена» заключило и выполнило контракт на поставку льна в КНР. Тогда китайцы поблагодарили местную компанию за поставку качественной продукции.