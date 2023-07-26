Коммунальщики вернули горячую воду в десятки домов Кургана. Список

27 июля 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Курганская генерирующая компания устраняет порывы на сетях Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане после устранения аварии восстановлено горячее водоснабжение в десятках домов. Список адресов опубликован в группе «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте». Еще несколько домов подключат после получения от управляющих компаний подтверждения о готовности домовых сетей. «Завершаются работы на домах по адресу: Пушкина 91, 91а; Красина 68. Запуск со стороны тепловых сетей будет произведен 27июля. Тепловые сети готовы запустить горячее водоснабжение от ЦТП 144 по следующим адресам: Некрасова 30; Б. Петрова 96, 96г к.1, 96г, 98г. Обслуживающим организациям этих домов для запуска ресурса необходимо подтвердить свою готовность. За сегодняшний рабочий день подтверждение выслали только два дома», — говорится в сообщении КГК. В компании отметили, что после устранения порыва на трубопроводе горячего водоснабжения подача воды восстановлена в 29 домах. Работы по устранению порывов на сетях горячего водоснабжения продолжатся 28 июля, после их завершения воду получат еще 12 домов. список: «Курганская генерирующая компания|ПАО КГК», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/kgk_kurgan список: «Курганская генерирующая компания|ПАО КГК», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/kgk_kurgan

В Кургане после устранения аварии восстановлено горячее водоснабжение в десятках домов. Список адресов опубликован в группе «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте». Еще несколько домов подключат после получения от управляющих компаний подтверждения о готовности домовых сетей. «Завершаются работы на домах по адресу: Пушкина 91, 91а; Красина 68. Запуск со стороны тепловых сетей будет произведен 27июля. Тепловые сети готовы запустить горячее водоснабжение от ЦТП 144 по следующим адресам: Некрасова 30; Б. Петрова 96, 96г к.1, 96г, 98г. Обслуживающим организациям этих домов для запуска ресурса необходимо подтвердить свою готовность. За сегодняшний рабочий день подтверждение выслали только два дома», — говорится в сообщении КГК. В компании отметили, что после устранения порыва на трубопроводе горячего водоснабжения подача воды восстановлена в 29 домах. Работы по устранению порывов на сетях горячего водоснабжения продолжатся 28 июля, после их завершения воду получат еще 12 домов.