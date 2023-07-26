26 июля 2023

Коммунальщики вернули горячую воду в десятки домов Кургана. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по новым домам "Группы ЛСР" на Урале. Екатеринбург, газ, котельная, давление
Курганская генерирующая компания устраняет порывы на сетях Фото:

В Кургане после устранения аварии восстановлено горячее водоснабжение в десятках домов. Список адресов опубликован в группе «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте». Еще несколько домов подключат после получения от управляющих компаний подтверждения о готовности домовых сетей.

«Завершаются работы на домах по адресу: Пушкина 91, 91а; Красина 68. Запуск со стороны тепловых сетей будет произведен 27июля. Тепловые сети готовы запустить горячее водоснабжение от ЦТП 144 по следующим адресам: Некрасова 30; Б. Петрова 96, 96г к.1, 96г, 98г. Обслуживающим организациям этих домов для запуска ресурса необходимо подтвердить свою готовность. За сегодняшний рабочий день подтверждение выслали только два дома», — говорится в сообщении КГК.

В компании отметили, что после устранения порыва на трубопроводе горячего водоснабжения подача воды восстановлена в 29 домах. Работы по устранению порывов на сетях горячего водоснабжения продолжатся 28 июля, после их завершения воду получат еще 12 домов.

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В Кургане после устранения аварии восстановлено горячее водоснабжение в десятках домов. Список адресов опубликован в группе «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте». Еще несколько домов подключат после получения от управляющих компаний подтверждения о готовности домовых сетей. «Завершаются работы на домах по адресу: Пушкина 91, 91а; Красина 68. Запуск со стороны тепловых сетей будет произведен 27июля. Тепловые сети готовы запустить горячее водоснабжение от ЦТП 144 по следующим адресам: Некрасова 30; Б. Петрова 96, 96г к.1, 96г, 98г. Обслуживающим организациям этих домов для запуска ресурса необходимо подтвердить свою готовность. За сегодняшний рабочий день подтверждение выслали только два дома», — говорится в сообщении КГК. В компании отметили, что после устранения порыва на трубопроводе горячего водоснабжения подача воды восстановлена в 29 домах. Работы по устранению порывов на сетях горячего водоснабжения продолжатся 28 июля, после их завершения воду получат еще 12 домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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