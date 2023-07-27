27 июля 2023

Тюменские военнослужащие в зоне СВО поблагодарили губернатора Моора и земляков за поддержку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, мобилизация, мобилизованные
Военные передали привет своим семьям, а также поблагодарили губернатора Тюменской области за помощь Фото:
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Бойцы из Тюменской области, находящиеся в зоне СВО, передали привет своим земляками и поблагодарили их и главу региона Александра Моора за поддержку. Видеообращение военных опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.

«Хотим передать привет нашим женам, матерям. Мы, жители Тюменской области, выражаем огромную благодарность губернатору Тюменской области за поддержку. Мы передаем привет нашим родным. Ждите нас, мы вернемся с победой!» — высказался один из бойцов на видео.

С посланием к своим семьям обратились восемь военных. Среди них жители Упоровского и Казанского районов, города Ишима и Бердюжского района.

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Бойцы из Тюменской области, находящиеся в зоне СВО, передали привет своим земляками и поблагодарили их и главу региона Александра Моора за поддержку. Видеообращение военных опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Хотим передать привет нашим женам, матерям. Мы, жители Тюменской области, выражаем огромную благодарность губернатору Тюменской области за поддержку. Мы передаем привет нашим родным. Ждите нас, мы вернемся с победой!» — высказался один из бойцов на видео. С посланием к своим семьям обратились восемь военных. Среди них жители Упоровского и Казанского районов, города Ишима и Бердюжского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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