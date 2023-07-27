Бойцы из Тюменской области, находящиеся в зоне СВО, передали привет своим земляками и поблагодарили их и главу региона Александра Моора за поддержку. Видеообращение военных опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.
«Хотим передать привет нашим женам, матерям. Мы, жители Тюменской области, выражаем огромную благодарность губернатору Тюменской области за поддержку. Мы передаем привет нашим родным. Ждите нас, мы вернемся с победой!» — высказался один из бойцов на видео.
С посланием к своим семьям обратились восемь военных. Среди них жители Упоровского и Казанского районов, города Ишима и Бердюжского района.
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