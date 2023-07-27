Моор вспомнил добрыми словами первооткрывателя сибирской нефти

Губернатора Тюменской области Александр Моор в день рождения советского геолога и одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Салманова вспомнил о его достижениях. Свои размышления губернатор изложив в telegram-канале.
«28 июля 1931 года родился Фарман Салманов. Человек, изменивший историю не только Западной Сибири, но и всей страны. Все заслуги Фармана Курбановича перечислить очень сложно… Самое главное — он обозначил вектор развития всего топливно-энергетического комплекса», — написал Моор.
Моор отметил, что Салманов был из того поколения героев, которые ради величия страны делали невозможное. Сегодня советскому геологу могло бы исполниться 92 года.
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