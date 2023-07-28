Житель ЯНАО до смерти избил знакомого и скрылся от полиции

29 июля 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Правоохранители задержали злоумышленника в Губкинском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина жестоко избил приятеля во время распития алкоголя. По информации следственного управления Следственного комитета России (СК РФ) по ЯНАО злоумышленник скрылся после произошедшего и был задержан правоохранителями в городе Губкинском (ЯНАО). «Следствием и судом установлено, что 9 марта 2023 года в городе Лабытнанги между знакомыми мужчинами, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Гость жестоко избил хозяина квартиры и скрылся от правоохранительных органов. <…> Он был задержан на территории города Губкинский. Потерпевший, 1981 года рождения, скончался на месте преступления», — сообщается на сайте ведомства. Злоумышленник признан судом виновным. Ему предстоит отбывать восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска (ЯНАО) во время застолья насмерть забил знакомого стеклянными бутылками. После содеянного он сам позвонил в полицию и рассказал о преступлении. За убийство приятеля ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина жестоко избил приятеля во время распития алкоголя. По информации следственного управления Следственного комитета России (СК РФ) по ЯНАО злоумышленник скрылся после произошедшего и был задержан правоохранителями в городе Губкинском (ЯНАО). «Следствием и судом установлено, что 9 марта 2023 года в городе Лабытнанги между знакомыми мужчинами, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Гость жестоко избил хозяина квартиры и скрылся от правоохранительных органов. <…> Он был задержан на территории города Губкинский. Потерпевший, 1981 года рождения, скончался на месте преступления», — сообщается на сайте ведомства. Злоумышленник признан судом виновным. Ему предстоит отбывать восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска (ЯНАО) во время застолья насмерть забил знакомого стеклянными бутылками. После содеянного он сам позвонил в полицию и рассказал о преступлении. За убийство приятеля ему грозит до 15 лет лишения свободы.