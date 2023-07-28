28 июля 2023
27 июля 2023

Житель ЯНАО до смерти избил знакомого и скрылся от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Правоохранители задержали злоумышленника в Губкинском Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина жестоко избил приятеля во время распития алкоголя. По информации следственного управления Следственного комитета России (СК РФ) по ЯНАО злоумышленник скрылся после произошедшего и был задержан правоохранителями в городе Губкинском (ЯНАО).

«Следствием и судом установлено, что 9 марта 2023 года в городе Лабытнанги между знакомыми мужчинами, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Гость жестоко избил хозяина квартиры и скрылся от правоохранительных органов. <…> Он был задержан на территории города Губкинский. Потерпевший, 1981 года рождения, скончался на месте преступления», — сообщается на сайте ведомства.

Злоумышленник признан судом виновным. Ему предстоит отбывать восемь с половиной лет в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска (ЯНАО) во время застолья насмерть забил знакомого стеклянными бутылками. После содеянного он сам позвонил в полицию и рассказал о преступлении. За убийство приятеля ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина жестоко избил приятеля во время распития алкоголя. По информации следственного управления Следственного комитета России (СК РФ) по ЯНАО злоумышленник скрылся после произошедшего и был задержан правоохранителями в городе Губкинском (ЯНАО). «Следствием и судом установлено, что 9 марта 2023 года в городе Лабытнанги между знакомыми мужчинами, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Гость жестоко избил хозяина квартиры и скрылся от правоохранительных органов. <…> Он был задержан на территории города Губкинский. Потерпевший, 1981 года рождения, скончался на месте преступления», — сообщается на сайте ведомства. Злоумышленник признан судом виновным. Ему предстоит отбывать восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска (ЯНАО) во время застолья насмерть забил знакомого стеклянными бутылками. После содеянного он сам позвонил в полицию и рассказал о преступлении. За убийство приятеля ему грозит до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...