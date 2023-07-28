В Кургане хлебокомбинат требует с компании мэрии миллионы рублей

29 июля 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Курганский «Хлебокомбинат №1» требует 2,7 млн рублей с МУП «Комбинат питания» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский «Хлебокомбинат №1» требует с МУП «Комбинат питания» миллионы рублей за поставленную продукцию. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области. «Курганский „Хлебокомбинат №1“ взыскивает 2 млн 730 тысяч рублей с МУП „Комбинат питания“. Истец требует оплатить задолженность по договору от 31 декабря 2022 года за поставленный комбинату хлеб», — говорится в судебном документе. На сайте арбитражного суда Курганской области в судебном документе указано, что иск оставлен без движения из-за нарушения процессуальных требований. После устранения истцом «Хлебокомбинат №1» нарушений, иск будет принят к судебному производству. Ранее в МУП «Комбинат питания» после ухода с поста директора Вячеслава Тяжельникова — часто менялись руководители. Тимофей Щербин занимал этот пост около года, Кристина Климова уволилась, проработав на должности директора около восьми месяцев. На сайте мэрии Кургана указан действующий директор предприятия — Александр Мишкарев.

Курганский «Хлебокомбинат №1» требует с МУП «Комбинат питания» миллионы рублей за поставленную продукцию. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области. «Курганский „Хлебокомбинат №1“ взыскивает 2 млн 730 тысяч рублей с МУП „Комбинат питания“. Истец требует оплатить задолженность по договору от 31 декабря 2022 года за поставленный комбинату хлеб», — говорится в судебном документе. На сайте арбитражного суда Курганской области в судебном документе указано, что иск оставлен без движения из-за нарушения процессуальных требований. После устранения истцом «Хлебокомбинат №1» нарушений, иск будет принят к судебному производству. Ранее в МУП «Комбинат питания» после ухода с поста директора Вячеслава Тяжельникова — часто менялись руководители. Тимофей Щербин занимал этот пост около года, Кристина Климова уволилась, проработав на должности директора около восьми месяцев. На сайте мэрии Кургана указан действующий директор предприятия — Александр Мишкарев.