28 июля 2023

В Кургане хлебокомбинат требует с компании мэрии миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, пища, батон, пищевая промышленность, еда, булка хлеба
Курганский «Хлебокомбинат №1» требует 2,7 млн рублей с МУП «Комбинат питания» Фото:

Курганский «Хлебокомбинат №1» требует с МУП «Комбинат питания» миллионы рублей за поставленную продукцию. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области.

«Курганский „Хлебокомбинат №1“ взыскивает 2 млн 730 тысяч рублей с МУП „Комбинат питания“. Истец требует оплатить задолженность по договору от 31 декабря 2022 года за поставленный комбинату хлеб», — говорится в судебном документе.

На сайте арбитражного суда Курганской области в судебном документе указано, что иск оставлен без движения из-за нарушения процессуальных требований. После устранения истцом «Хлебокомбинат №1» нарушений, иск будет принят к судебному производству.

Ранее в МУП «Комбинат питания» после ухода с поста директора Вячеслава Тяжельникова — часто менялись руководители. Тимофей Щербин занимал этот пост около года, Кристина Климова уволилась, проработав на должности директора около восьми месяцев. На сайте мэрии Кургана указан действующий директор предприятия — Александр Мишкарев.

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Курганский «Хлебокомбинат №1» требует с МУП «Комбинат питания» миллионы рублей за поставленную продукцию. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области. «Курганский „Хлебокомбинат №1“ взыскивает 2 млн 730 тысяч рублей с МУП „Комбинат питания“. Истец требует оплатить задолженность по договору от 31 декабря 2022 года за поставленный комбинату хлеб», — говорится в судебном документе. На сайте арбитражного суда Курганской области в судебном документе указано, что иск оставлен без движения из-за нарушения процессуальных требований. После устранения истцом «Хлебокомбинат №1» нарушений, иск будет принят к судебному производству. Ранее в МУП «Комбинат питания» после ухода с поста директора Вячеслава Тяжельникова — часто менялись руководители. Тимофей Щербин занимал этот пост около года, Кристина Климова уволилась, проработав на должности директора около восьми месяцев. На сайте мэрии Кургана указан действующий директор предприятия — Александр Мишкарев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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