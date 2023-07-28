В Кургане частный сектор и микрорайон остались без холодной воды из-за аварии

В микрорайоне Локомотивном и частном секторе города Кургана вечером 29 июля отключили холодную воду. Причиной отключения стала авария на водопроводе, сообщили специалисты АО «Водный союз».
«В связи с аварией на водопроводе по улице Правды, 19 без холодного водоснабжения остался поселок Локомотивный — полностью. Холодная вода отключена по адресам: улица 2-я Часовая, 48б (ЛИУ-3), 54 (мебельный салон), 54а и на улицах Партизанская, Правды и Гончарова (частный сектор)», — пишут коммунальщики в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало о массовом отключении воды в областном центре из реконструкции Арбинских очистных сооружений. По данным «Водного Союза», ограничение было необходимо для улучшения качества воды.
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