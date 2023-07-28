28 июля 2023

В Кургане частный сектор и микрорайон остались без холодной воды из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Холодную воду отключили из-за аварии Фото:

В микрорайоне Локомотивном и частном секторе города Кургана вечером 29 июля отключили холодную воду. Причиной отключения стала авария на водопроводе, сообщили специалисты АО «Водный союз».

«В связи с аварией на водопроводе по улице Правды, 19 без холодного водоснабжения остался поселок Локомотивный — полностью. Холодная вода отключена по адресам: улица 2-я Часовая, 48б (ЛИУ-3), 54 (мебельный салон), 54а и на улицах Партизанская, Правды и Гончарова (частный сектор)», — пишут коммунальщики в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о массовом отключении воды в областном центре из реконструкции Арбинских очистных сооружений. По данным «Водного Союза», ограничение было необходимо для улучшения качества воды.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Локомотивном и частном секторе города Кургана вечером 29 июля отключили холодную воду. Причиной отключения стала авария на водопроводе, сообщили специалисты АО «Водный союз». «В связи с аварией на водопроводе по улице Правды, 19 без холодного водоснабжения остался поселок Локомотивный — полностью. Холодная вода отключена по адресам: улица 2-я Часовая, 48б (ЛИУ-3), 54 (мебельный салон), 54а и на улицах Партизанская, Правды и Гончарова (частный сектор)», — пишут коммунальщики в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о массовом отключении воды в областном центре из реконструкции Арбинских очистных сооружений. По данным «Водного Союза», ограничение было необходимо для улучшения качества воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...