Курганцы хотят лишить пьяные компании центра их притяжения

В Кургане у дома № 49 на проспекте Конституции по ночам на лавочках собираются шумные компании. Гремит музыка, люди пьют спиртное, орут и мешают жильцам многоквартирного дома отдыхать перед работой. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись».
«По ночам на лавочках у дома № 49 на проспекте Конституции народ распивает спиртные напитки, громко разговаривают, включают колонки с музыкой. На замечания реагируют отрицательно, грубят в ответ, приходится вызывать полицию, которая их разгоняет, но затем приходят другие алкаши. Просим убрать лавочки», — говорится в обращении.
Жительница Кургана рассказала в жалобе, что рядом с домом находятся два ночных магазина, где шумные горожане покупают спиртное. По словам женщины, утром люди идут на работу, видят кучи пустых бутылок, мусор возле лавочек и кусты, которые пьяницы превратили в туалет.
Представители мэрии Кургана посоветовали горожанам в ответе на сайте «Обратись», писать заявления в отдел полиции № 3. За распитие спиртных напитков и нарушение общественного порядка предусмотрена административная ответственность.
Ранее житель Кургана обратился в региональное управление Роспотребнадзора с жалобой на магазин, где цена на алкоголь была значительно ниже минимальной, утвержденной государством. Информация об этом была размещена на сайте ведомства.
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