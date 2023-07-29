Курганцы хотят лишить пьяные компании центра их притяжения

30 июля 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Курганцы пожаловались на пьяные компании, которые по ночам собираются на лавочках у дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кургане у дома № 49 на проспекте Конституции по ночам на лавочках собираются шумные компании. Гремит музыка, люди пьют спиртное, орут и мешают жильцам многоквартирного дома отдыхать перед работой. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись». «По ночам на лавочках у дома № 49 на проспекте Конституции народ распивает спиртные напитки, громко разговаривают, включают колонки с музыкой. На замечания реагируют отрицательно, грубят в ответ, приходится вызывать полицию, которая их разгоняет, но затем приходят другие алкаши. Просим убрать лавочки», — говорится в обращении. Жительница Кургана рассказала в жалобе, что рядом с домом находятся два ночных магазина, где шумные горожане покупают спиртное. По словам женщины, утром люди идут на работу, видят кучи пустых бутылок, мусор возле лавочек и кусты, которые пьяницы превратили в туалет. Представители мэрии Кургана посоветовали горожанам в ответе на сайте «Обратись», писать заявления в отдел полиции № 3. За распитие спиртных напитков и нарушение общественного порядка предусмотрена административная ответственность. Ранее житель Кургана обратился в региональное управление Роспотребнадзора с жалобой на магазин, где цена на алкоголь была значительно ниже минимальной, утвержденной государством. Информация об этом была размещена на сайте ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане у дома № 49 на проспекте Конституции по ночам на лавочках собираются шумные компании. Гремит музыка, люди пьют спиртное, орут и мешают жильцам многоквартирного дома отдыхать перед работой. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись». «По ночам на лавочках у дома № 49 на проспекте Конституции народ распивает спиртные напитки, громко разговаривают, включают колонки с музыкой. На замечания реагируют отрицательно, грубят в ответ, приходится вызывать полицию, которая их разгоняет, но затем приходят другие алкаши. Просим убрать лавочки», — говорится в обращении. Жительница Кургана рассказала в жалобе, что рядом с домом находятся два ночных магазина, где шумные горожане покупают спиртное. По словам женщины, утром люди идут на работу, видят кучи пустых бутылок, мусор возле лавочек и кусты, которые пьяницы превратили в туалет. Представители мэрии Кургана посоветовали горожанам в ответе на сайте «Обратись», писать заявления в отдел полиции № 3. За распитие спиртных напитков и нарушение общественного порядка предусмотрена административная ответственность. Ранее житель Кургана обратился в региональное управление Роспотребнадзора с жалобой на магазин, где цена на алкоголь была значительно ниже минимальной, утвержденной государством. Информация об этом была размещена на сайте ведомства.