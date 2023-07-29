29 июля 2023
28 июля 2023

Курганцы хотят лишить пьяные компании центра их притяжения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовые структуры. Пермь, патруль полиции, пьяный на улице, задержание нарушителя
Курганцы пожаловались на пьяные компании, которые по ночам собираются на лавочках у дома Фото:

В Кургане у дома № 49 на проспекте Конституции по ночам на лавочках собираются шумные компании. Гремит музыка, люди пьют спиртное, орут и мешают жильцам многоквартирного дома отдыхать перед работой. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись».

«По ночам на лавочках у дома № 49 на проспекте Конституции народ распивает спиртные напитки, громко разговаривают, включают колонки с музыкой. На замечания реагируют отрицательно, грубят в ответ, приходится вызывать полицию, которая их разгоняет, но затем приходят другие алкаши. Просим убрать лавочки», — говорится в обращении.

Жительница Кургана рассказала в жалобе, что рядом с домом находятся два ночных магазина, где шумные горожане покупают спиртное. По словам женщины, утром люди идут на работу, видят кучи пустых бутылок, мусор возле лавочек и кусты, которые пьяницы превратили в туалет.

Представители мэрии Кургана посоветовали горожанам в ответе на сайте «Обратись», писать заявления в отдел полиции № 3. За распитие спиртных напитков и нарушение общественного порядка предусмотрена административная ответственность.

Ранее житель Кургана обратился в региональное управление Роспотребнадзора с жалобой на магазин, где цена на алкоголь была значительно ниже минимальной, утвержденной государством. Информация об этом была размещена на сайте ведомства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане у дома № 49 на проспекте Конституции по ночам на лавочках собираются шумные компании. Гремит музыка, люди пьют спиртное, орут и мешают жильцам многоквартирного дома отдыхать перед работой. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись». «По ночам на лавочках у дома № 49 на проспекте Конституции народ распивает спиртные напитки, громко разговаривают, включают колонки с музыкой. На замечания реагируют отрицательно, грубят в ответ, приходится вызывать полицию, которая их разгоняет, но затем приходят другие алкаши. Просим убрать лавочки», — говорится в обращении. Жительница Кургана рассказала в жалобе, что рядом с домом находятся два ночных магазина, где шумные горожане покупают спиртное. По словам женщины, утром люди идут на работу, видят кучи пустых бутылок, мусор возле лавочек и кусты, которые пьяницы превратили в туалет. Представители мэрии Кургана посоветовали горожанам в ответе на сайте «Обратись», писать заявления в отдел полиции № 3. За распитие спиртных напитков и нарушение общественного порядка предусмотрена административная ответственность. Ранее житель Кургана обратился в региональное управление Роспотребнадзора с жалобой на магазин, где цена на алкоголь была значительно ниже минимальной, утвержденной государством. Информация об этом была размещена на сайте ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...