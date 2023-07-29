Полпред Якушев поблагодарил участников конкурса имени погибшего тюменского журналиста

30 июля 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Якушев отметил важность фотокорреспондентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поблагодарил участников и организаторов фотоконкурса имени Александра Ефремова, который проходил в рамках фестиваля «Сибирьфотофест — Тобол». Он передал приветственное письмо, в котором отметил, что фотографы пишут летопись современного мира своей работой. «В фотографиях, представленных на конкурс, мы видим жизнь такой, какая она есть. С радостями и горестями, победами и преодолениями, мудростью, терпением, любовью и непростыми вопросами. Каждым своим кадром фотограф пишет летопись современности. Сохраняет в истории лица людей. Пробуждают эмпатию, ведь в каждую фотографию ее автор вкладывает частицу своей души», — написал Якушев в письме, которое есть в распоряжении агентства. Он также поблагодарил организаторов и партнеров мероприятия за проведение конкурса. Александр Ефремов, которому посвящено это событие, был фотокорреспондентом из Тобольска. В 2000 году он погиб в Грозном при исполнении служебных обязанностей, посмертно награжден медалью «За отвагу». В этом году ему могло бы исполниться 65 лет. Во время проекта в Тобольске проходили обучающие семинары и лекции. Также участники конкурса возложили цветы к памятнику «Жизнь за правду», на котором запечатлен Ефремов, а сама скульптура посвящена памяти всех погибших журналистов. Во время церемонии первый заместитель мэра Тобольска Яна Зубова отметила, что фотокорреспонденты играют важную роль, так как только благодаря им получается рассказывать и показывать то, что происходит в городе и в мире. Ранее URA.RU сообщало, что фотоконкурс будет судить один из лучших военкоров России, работающий в издательском доме «Известия». Участниками конкурса стали более 350 человек из восьми стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поблагодарил участников и организаторов фотоконкурса имени Александра Ефремова, который проходил в рамках фестиваля «Сибирьфотофест — Тобол». Он передал приветственное письмо, в котором отметил, что фотографы пишут летопись современного мира своей работой. «В фотографиях, представленных на конкурс, мы видим жизнь такой, какая она есть. С радостями и горестями, победами и преодолениями, мудростью, терпением, любовью и непростыми вопросами. Каждым своим кадром фотограф пишет летопись современности. Сохраняет в истории лица людей. Пробуждают эмпатию, ведь в каждую фотографию ее автор вкладывает частицу своей души», — написал Якушев в письме, которое есть в распоряжении агентства. Он также поблагодарил организаторов и партнеров мероприятия за проведение конкурса. Александр Ефремов, которому посвящено это событие, был фотокорреспондентом из Тобольска. В 2000 году он погиб в Грозном при исполнении служебных обязанностей, посмертно награжден медалью «За отвагу». В этом году ему могло бы исполниться 65 лет. Во время проекта в Тобольске проходили обучающие семинары и лекции. Также участники конкурса возложили цветы к памятнику «Жизнь за правду», на котором запечатлен Ефремов, а сама скульптура посвящена памяти всех погибших журналистов. Во время церемонии первый заместитель мэра Тобольска Яна Зубова отметила, что фотокорреспонденты играют важную роль, так как только благодаря им получается рассказывать и показывать то, что происходит в городе и в мире. Ранее URA.RU сообщало, что фотоконкурс будет судить один из лучших военкоров России, работающий в издательском доме «Известия». Участниками конкурса стали более 350 человек из восьми стран.