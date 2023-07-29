29 июля 2023
28 июля 2023

Полпред Якушев поблагодарил участников конкурса имени погибшего тюменского журналиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , якушев владимир
Якушев отметил важность фотокорреспондентов Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поблагодарил участников и организаторов фотоконкурса имени Александра Ефремова, который проходил в рамках фестиваля «Сибирьфотофест — Тобол». Он передал приветственное письмо, в котором отметил, что фотографы пишут летопись современного мира своей работой.

«В фотографиях, представленных на конкурс, мы видим жизнь такой, какая она есть. С радостями и горестями, победами и преодолениями, мудростью, терпением, любовью и непростыми вопросами. Каждым своим кадром фотограф пишет летопись современности. Сохраняет в истории лица людей. Пробуждают эмпатию, ведь в каждую фотографию ее автор вкладывает частицу своей души», — написал Якушев в письме, которое есть в распоряжении агентства. Он также поблагодарил организаторов и партнеров мероприятия за проведение конкурса.

Александр Ефремов, которому посвящено это событие, был фотокорреспондентом из Тобольска. В 2000 году он погиб в Грозном при исполнении служебных обязанностей, посмертно награжден медалью «За отвагу». В этом году ему могло бы исполниться 65 лет.

Во время проекта в Тобольске проходили обучающие семинары и лекции. Также участники конкурса возложили цветы к памятнику «Жизнь за правду», на котором запечатлен Ефремов, а сама скульптура посвящена памяти всех погибших журналистов. Во время церемонии первый заместитель мэра Тобольска Яна Зубова отметила, что фотокорреспонденты играют важную роль, так как только благодаря им получается рассказывать и показывать то, что происходит в городе и в мире.

Ранее URA.RU сообщало, что фотоконкурс будет судить один из лучших военкоров России, работающий в издательском доме «Известия». Участниками конкурса стали более 350 человек из восьми стран.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поблагодарил участников и организаторов фотоконкурса имени Александра Ефремова, который проходил в рамках фестиваля «Сибирьфотофест — Тобол». Он передал приветственное письмо, в котором отметил, что фотографы пишут летопись современного мира своей работой. «В фотографиях, представленных на конкурс, мы видим жизнь такой, какая она есть. С радостями и горестями, победами и преодолениями, мудростью, терпением, любовью и непростыми вопросами. Каждым своим кадром фотограф пишет летопись современности. Сохраняет в истории лица людей. Пробуждают эмпатию, ведь в каждую фотографию ее автор вкладывает частицу своей души», — написал Якушев в письме, которое есть в распоряжении агентства. Он также поблагодарил организаторов и партнеров мероприятия за проведение конкурса. Александр Ефремов, которому посвящено это событие, был фотокорреспондентом из Тобольска. В 2000 году он погиб в Грозном при исполнении служебных обязанностей, посмертно награжден медалью «За отвагу». В этом году ему могло бы исполниться 65 лет. Во время проекта в Тобольске проходили обучающие семинары и лекции. Также участники конкурса возложили цветы к памятнику «Жизнь за правду», на котором запечатлен Ефремов, а сама скульптура посвящена памяти всех погибших журналистов. Во время церемонии первый заместитель мэра Тобольска Яна Зубова отметила, что фотокорреспонденты играют важную роль, так как только благодаря им получается рассказывать и показывать то, что происходит в городе и в мире. Ранее URA.RU сообщало, что фотоконкурс будет судить один из лучших военкоров России, работающий в издательском доме «Известия». Участниками конкурса стали более 350 человек из восьми стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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