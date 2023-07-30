В Курганской области потратят сотни миллионов на строительство несколько баз отдыха на озерах

Курганские власти ищут инвесторов для строительства баз отдыха на берегах озер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ищут инвесторов, которые вложат 673 миллиона рублей в создание баз отдыха и оздоровительных комплексов на озерах. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов.

«Инвестиционное предложение: создание оздоровительного комплекса на берегу озера Шамиля (Сафакулевский округ). Объем инвестиций: 240 млн рублей. Срок окупаемости: 5 лет. Экономические предпосылки: к 2025 году планируется увеличение туристического потока свыше 30%», — говорится в документе. Согласно проекту, комплекс будет включать гостевые домики-апартаменты, ресторан, лыжную базу, бассейн и спа-зону.

За такие же вложения планируется строительство оздоровительного комплекса на озере Медвежье в Петуховском округе. По проекту там должны построить ресторан на 300 мест, гостиничные корпуса и апартаменты с террасами. Еще один комплекс хотят создать на базе санатория «Сосновая роща» в Звериноголовском округе за 125 млн рублей.

На строительство трех баз отдыха на берегах озер Орлово (Курган), Ачикуль (Белозерский округ) и Иткуль (Каргапольский округ) планируется вложить 58 млн рублей. На территориях построят гостиничные домики, террасы, ресторан и бани с видом на водоем. Ожидаемый срок окупаемости в пределах 2-3 лет.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти ищут инвестора для строительства стеклозавода. Потенциальному застройщику необходимо будет вложить в проект более 2,3 млрд рублей. Также сообщалось, что мэрия Кургана предлагает бизнесменам заняться строительство комплекса по переработке газа и завода по производству керамзитового гравия за полмиллиарда рублей. Общий объем инвестиций составляет 1,5 млрд рублей.