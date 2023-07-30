30 июля 2023
29 июля 2023

Курганцам вернут расходы на дорогу до работы в иностранной валюте

© Служба новостей «URA.RU»
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Валюта. Тенге. Курган
Курганцам возместят затраты на проезд до работы в Казахстане Фото:

Жители Курганской области имеют право получить компенсацию за проезд до работы в Петропавловске в казахстанской валюте — тенге. Об этом сообщается на сайте транспортного портала.

«Ранее при предоставлении этой компенсации в рублях сотрудникам, проживающим на территории Курганской области и добирающимся до места работы в Петропавловск на пассажирских поездах, сложностей не возникало. Однако, им проще было добираться домой на пригородных электропоездах и автобусах. А вот там проезд оплачивается в тенге. При этом механизм компенсации расходов, произведенных в валюте другого государства, у предприятия отсутствовал», — указано на портале «Гудок».

Сообщается, что сотрудники ЮУЖД проработали данный вопрос. Было составлено обращение в ведомственную охрану, после чего были приняты изменения в закон о компенсациях. По информации с транспортного портала, сотрудники предприятия в Петропавловске могут выбрать любой удобный для себя способ добраться до работы и домой в Курганскую область, а затем получить компенсацию своих расходов в тенге.

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Жители Курганской области имеют право получить компенсацию за проезд до работы в Петропавловске в казахстанской валюте — тенге. Об этом сообщается на сайте транспортного портала. «Ранее при предоставлении этой компенсации в рублях сотрудникам, проживающим на территории Курганской области и добирающимся до места работы в Петропавловск на пассажирских поездах, сложностей не возникало. Однако, им проще было добираться домой на пригородных электропоездах и автобусах. А вот там проезд оплачивается в тенге. При этом механизм компенсации расходов, произведенных в валюте другого государства, у предприятия отсутствовал», — указано на портале «Гудок». Сообщается, что сотрудники ЮУЖД проработали данный вопрос. Было составлено обращение в ведомственную охрану, после чего были приняты изменения в закон о компенсациях. По информации с транспортного портала, сотрудники предприятия в Петропавловске могут выбрать любой удобный для себя способ добраться до работы и домой в Курганскую область, а затем получить компенсацию своих расходов в тенге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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