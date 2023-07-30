Курганцам вернут расходы на дорогу до работы в иностранной валюте

31 июля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Курганцам возместят затраты на проезд до работы в Казахстане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области имеют право получить компенсацию за проезд до работы в Петропавловске в казахстанской валюте — тенге. Об этом сообщается на сайте транспортного портала. «Ранее при предоставлении этой компенсации в рублях сотрудникам, проживающим на территории Курганской области и добирающимся до места работы в Петропавловск на пассажирских поездах, сложностей не возникало. Однако, им проще было добираться домой на пригородных электропоездах и автобусах. А вот там проезд оплачивается в тенге. При этом механизм компенсации расходов, произведенных в валюте другого государства, у предприятия отсутствовал», — указано на портале «Гудок». Сообщается, что сотрудники ЮУЖД проработали данный вопрос. Было составлено обращение в ведомственную охрану, после чего были приняты изменения в закон о компенсациях. По информации с транспортного портала, сотрудники предприятия в Петропавловске могут выбрать любой удобный для себя способ добраться до работы и домой в Курганскую область, а затем получить компенсацию своих расходов в тенге.

Жители Курганской области имеют право получить компенсацию за проезд до работы в Петропавловске в казахстанской валюте — тенге. Об этом сообщается на сайте транспортного портала. «Ранее при предоставлении этой компенсации в рублях сотрудникам, проживающим на территории Курганской области и добирающимся до места работы в Петропавловск на пассажирских поездах, сложностей не возникало. Однако, им проще было добираться домой на пригородных электропоездах и автобусах. А вот там проезд оплачивается в тенге. При этом механизм компенсации расходов, произведенных в валюте другого государства, у предприятия отсутствовал», — указано на портале «Гудок». Сообщается, что сотрудники ЮУЖД проработали данный вопрос. Было составлено обращение в ведомственную охрану, после чего были приняты изменения в закон о компенсациях. По информации с транспортного портала, сотрудники предприятия в Петропавловске могут выбрать любой удобный для себя способ добраться до работы и домой в Курганскую область, а затем получить компенсацию своих расходов в тенге.