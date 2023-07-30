Тюменская облдума поддержала проект межвузовского кампуса, важный для предвыборной компании Моора

В Тюмени принят закон об условиях финансирования межвузовского кампуса международного уровня

Проект межвузовского кампуса, важный для главы Тюменской области Александра Моора, обсудили на внеочередном заседании областной думы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты тюменской областной думы приняли закон, который позволит реализовать ключевой предвыборный проект действующего губернатора региона Александра Моора. Решение принято на внеочередном заседании, которое транслировалось онлайн.

«Депутаты тюменской областной думы проголосовали за принятие закона. Региональный закон „Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации Межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени“ принят», — прозвучало во время трансляции.

Известно, что законопроект внесен на рассмотрение Моором и является важной частью его кампании на выборах в сентябре 2023 года. Концессионное соглашение планируют заключить с компанией «Врата Сибири», сообщает информационный центр областного правительства.

Ранее URA.RU показало, как будет выглядеть межвузовский кампус международного уровня. Моор презентовал его в своем telegram-канале.