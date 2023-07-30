30 июля 2023

Тюменская облдума поддержала проект межвузовского кампуса, важный для предвыборной компании Моора

В Тюмени принят закон об условиях финансирования межвузовского кампуса международного уровня
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание Тюменской областной думы. Тюмень, моор александр
Проект межвузовского кампуса, важный для главы Тюменской области Александра Моора, обсудили на внеочередном заседании областной думы Фото:

Депутаты тюменской областной думы приняли закон, который позволит реализовать ключевой предвыборный проект действующего губернатора региона Александра Моора. Решение принято на внеочередном заседании, которое транслировалось онлайн.

«Депутаты тюменской областной думы проголосовали за принятие закона. Региональный закон „Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации Межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени“ принят», — прозвучало во время трансляции.

Известно, что законопроект внесен на рассмотрение Моором и является важной частью его кампании на выборах в сентябре 2023 года. Концессионное соглашение планируют заключить с компанией «Врата Сибири», сообщает информационный центр областного правительства.

Ранее URA.RU показало, как будет выглядеть межвузовский кампус международного уровня. Моор презентовал его в своем telegram-канале.

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Депутаты тюменской областной думы приняли закон, который позволит реализовать ключевой предвыборный проект действующего губернатора региона Александра Моора. Решение принято на внеочередном заседании, которое транслировалось онлайн. «Депутаты тюменской областной думы проголосовали за принятие закона. Региональный закон „Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации Межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени“ принят», — прозвучало во время трансляции. Известно, что законопроект внесен на рассмотрение Моором и является важной частью его кампании на выборах в сентябре 2023 года. Концессионное соглашение планируют заключить с компанией «Врата Сибири», сообщает информационный центр областного правительства. Ранее URA.RU показало, как будет выглядеть межвузовский кампус международного уровня. Моор презентовал его в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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