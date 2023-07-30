Депутаты Тюменской облдумы заступились за главный предвыборный проект Моора

Тюменский депутат Казанцева подверглась критике за то, что выступила против учебного кампуса

Депутаты облдумы обрушились на критиков проекта межвузовского кампуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские депутаты ополчились на коммунистку Тамару Казанцеву, решившую покритиковать пиар-проект губернатора Александра Моора (межвузовский кампус). Шквал критики на главу обкома КПРФ обрушился после слов о том, что кампус — «не первоочередная задача», и что она будет голосовать против.

Коммунистке предложили посмотреть в будущее «трезвыми, нормальными глазами». Так ей в своем выступлении ответила мастодонт тюменской политики, депутат облдумы Наталья Шевчик. Ее поддержал депутат Виктор Рейн и секретарь тюменской «Единой России» Андрей Артюхов. «Удивляюсь, что некоторые коллеги не видят смысла в этом проекте», — прокомментировал единоросс.

Несколькими минутами ранее в поддержку кампуса высказались депутаты Игорь Нак, Эдуард Омаров и Владимир Ульянов. В конечном итоге, депутаты приняли закон «Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации Межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени». Законопроект поддержали 34 депутата облдумы. Против проголосовали двое. Еще один народный избранник воздержался.