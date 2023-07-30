30 июля 2023

Депутаты Тюменской облдумы заступились за главный предвыборный проект Моора

Тюменский депутат Казанцева подверглась критике за то, что выступила против учебного кампуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Тюмень, депутаты областной думы, депутаты
Депутаты облдумы обрушились на критиков проекта межвузовского кампуса Фото:

Тюменские депутаты ополчились на коммунистку Тамару Казанцеву, решившую покритиковать пиар-проект губернатора Александра Моора (межвузовский кампус). Шквал критики на главу обкома КПРФ обрушился после слов о том, что кампус — «не первоочередная задача», и что она будет голосовать против.

Коммунистке предложили посмотреть в будущее «трезвыми, нормальными глазами». Так ей в своем выступлении ответила мастодонт тюменской политики, депутат облдумы Наталья Шевчик. Ее поддержал депутат Виктор Рейн и секретарь тюменской «Единой России» Андрей Артюхов. «Удивляюсь, что некоторые коллеги не видят смысла в этом проекте», — прокомментировал единоросс.

Несколькими минутами ранее в поддержку кампуса высказались депутаты Игорь Нак, Эдуард Омаров и Владимир Ульянов. В конечном итоге, депутаты приняли закон «Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации Межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени». Законопроект поддержали 34 депутата облдумы. Против проголосовали двое. Еще один народный избранник воздержался.

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Тюменские депутаты ополчились на коммунистку Тамару Казанцеву, решившую покритиковать пиар-проект губернатора Александра Моора (межвузовский кампус). Шквал критики на главу обкома КПРФ обрушился после слов о том, что кампус — «не первоочередная задача», и что она будет голосовать против. Коммунистке предложили посмотреть в будущее «трезвыми, нормальными глазами». Так ей в своем выступлении ответила мастодонт тюменской политики, депутат облдумы Наталья Шевчик. Ее поддержал депутат Виктор Рейн и секретарь тюменской «Единой России» Андрей Артюхов. «Удивляюсь, что некоторые коллеги не видят смысла в этом проекте», — прокомментировал единоросс. Несколькими минутами ранее в поддержку кампуса высказались депутаты Игорь Нак, Эдуард Омаров и Владимир Ульянов. В конечном итоге, депутаты приняли закон «Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации Межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени». Законопроект поддержали 34 депутата облдумы. Против проголосовали двое. Еще один народный избранник воздержался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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