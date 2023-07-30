В Тюменской области участника СВО обокрали на сотни тысяч рублей

Преступники получили доступ к банковскому счету военного Фото: Сергей Русанов © URA.RU

У участника СВО из Тюменской области украли 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в Казанском районном суде. Деньги с карты мужчины похитили 18-летний парень и его сообщник.

«Суд заключил под стражу 18-летнего Никиту Л., который обвиняется в совершении кражи с банковского счета. 6 июля он и установленное следствием лицо, находясь в состоянии опьянения, похитили 200 тысяч рублей, принадлежащие участнику специальной военной операции», — сообщает пресс-служба суда.

У преступников в руках оказался телефон, к номеру которого была привязана банковская карта военного. Воспользовавшись этим, обвиняемые перевели с нее деньги. На них они купили себе алкоголь, закуску и мобильные телефоны.