30 июля 2023

В Тюменской области участника СВО обокрали на сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступники получили доступ к банковскому счету военного Фото:

У участника СВО из Тюменской области украли 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в Казанском районном суде. Деньги с карты мужчины похитили 18-летний парень и его сообщник.

«Суд заключил под стражу 18-летнего Никиту Л., который обвиняется в совершении кражи с банковского счета. 6 июля он и установленное следствием лицо, находясь в состоянии опьянения, похитили 200 тысяч рублей, принадлежащие участнику специальной военной операции», — сообщает пресс-служба суда.

У преступников в руках оказался телефон, к номеру которого была привязана банковская карта военного. Воспользовавшись этим, обвиняемые перевели с нее деньги. На них они купили себе алкоголь, закуску и мобильные телефоны.

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У участника СВО из Тюменской области украли 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в Казанском районном суде. Деньги с карты мужчины похитили 18-летний парень и его сообщник. «Суд заключил под стражу 18-летнего Никиту Л., который обвиняется в совершении кражи с банковского счета. 6 июля он и установленное следствием лицо, находясь в состоянии опьянения, похитили 200 тысяч рублей, принадлежащие участнику специальной военной операции», — сообщает пресс-служба суда. У преступников в руках оказался телефон, к номеру которого была привязана банковская карта военного. Воспользовавшись этим, обвиняемые перевели с нее деньги. На них они купили себе алкоголь, закуску и мобильные телефоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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