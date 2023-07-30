30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

В ЯНАО таксист бросил пассажирку с приступом эпилепсии на обочине дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
У жительницы ЯНАО случился приступ эпилепсии во время поездки в такси Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель такси «Яндекс.Go» оставил девушку с приступом эпилепсии на обочине дороги. Как рассказала корреспонденту URA.RU мать пострадавшей Оксана Викторовна, таксист вытащил ее дочь из машины и оставил без помощи.

«Сегодня моя дочь ехала по рабочим делам в такси. Во время поездки у нее произошел приступ эпилепсии. Водитель остановил машину, вытащил ее и оставил на обочине дороги без сознания», — рассказала собеседница.

Она добавила, что ее дочери помогли неравнодушные люди, которые вызвали скорую помощь. По словам матери, после инцидента у девушки возникли боли в руке. «Возможно, он ее вытаскивал из машины за руку во время приступа и таким образом повредил», — предположила женщина.

Пострадавшая девушка работает в центе социальной помощи. Помогает людям, которые нуждаются в уходе и оказались в трудной жизненной ситуации. На данный момент ее жизни ничего не угрожает, она находится дома. Ее супруг Евгений намерен разобраться в случившемся.

URA.RU направило запросы в окружное управление МВД, департамент здравоохранения и пресс-службу «Яндекс». Ответы ожидаются.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель такси «Яндекс.Go» оставил девушку с приступом эпилепсии на обочине дороги. Как рассказала корреспонденту URA.RU мать пострадавшей Оксана Викторовна, таксист вытащил ее дочь из машины и оставил без помощи. «Сегодня моя дочь ехала по рабочим делам в такси. Во время поездки у нее произошел приступ эпилепсии. Водитель остановил машину, вытащил ее и оставил на обочине дороги без сознания», — рассказала собеседница. Она добавила, что ее дочери помогли неравнодушные люди, которые вызвали скорую помощь. По словам матери, после инцидента у девушки возникли боли в руке. «Возможно, он ее вытаскивал из машины за руку во время приступа и таким образом повредил», — предположила женщина. Пострадавшая девушка работает в центе социальной помощи. Помогает людям, которые нуждаются в уходе и оказались в трудной жизненной ситуации. На данный момент ее жизни ничего не угрожает, она находится дома. Ее супруг Евгений намерен разобраться в случившемся. URA.RU направило запросы в окружное управление МВД, департамент здравоохранения и пресс-службу «Яндекс». Ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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