В ЯНАО таксист бросил пассажирку с приступом эпилепсии на обочине дороги

31 июля 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

У жительницы ЯНАО случился приступ эпилепсии во время поездки в такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель такси «Яндекс.Go» оставил девушку с приступом эпилепсии на обочине дороги. Как рассказала корреспонденту URA.RU мать пострадавшей Оксана Викторовна, таксист вытащил ее дочь из машины и оставил без помощи. «Сегодня моя дочь ехала по рабочим делам в такси. Во время поездки у нее произошел приступ эпилепсии. Водитель остановил машину, вытащил ее и оставил на обочине дороги без сознания», — рассказала собеседница. Она добавила, что ее дочери помогли неравнодушные люди, которые вызвали скорую помощь. По словам матери, после инцидента у девушки возникли боли в руке. «Возможно, он ее вытаскивал из машины за руку во время приступа и таким образом повредил», — предположила женщина. Пострадавшая девушка работает в центе социальной помощи. Помогает людям, которые нуждаются в уходе и оказались в трудной жизненной ситуации. На данный момент ее жизни ничего не угрожает, она находится дома. Ее супруг Евгений намерен разобраться в случившемся. URA.RU направило запросы в окружное управление МВД, департамент здравоохранения и пресс-службу «Яндекс». Ответы ожидаются.

В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель такси «Яндекс.Go» оставил девушку с приступом эпилепсии на обочине дороги. Как рассказала корреспонденту URA.RU мать пострадавшей Оксана Викторовна, таксист вытащил ее дочь из машины и оставил без помощи. «Сегодня моя дочь ехала по рабочим делам в такси. Во время поездки у нее произошел приступ эпилепсии. Водитель остановил машину, вытащил ее и оставил на обочине дороги без сознания», — рассказала собеседница. Она добавила, что ее дочери помогли неравнодушные люди, которые вызвали скорую помощь. По словам матери, после инцидента у девушки возникли боли в руке. «Возможно, он ее вытаскивал из машины за руку во время приступа и таким образом повредил», — предположила женщина. Пострадавшая девушка работает в центе социальной помощи. Помогает людям, которые нуждаются в уходе и оказались в трудной жизненной ситуации. На данный момент ее жизни ничего не угрожает, она находится дома. Ее супруг Евгений намерен разобраться в случившемся. URA.RU направило запросы в окружное управление МВД, департамент здравоохранения и пресс-службу «Яндекс». Ответы ожидаются.