Синоптики пообещали курганцам теплый и сухой август

01 августа 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

В начале августа температура воздуха поднимется до +31 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в августе ожидается дефицит дождей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Дефицит дождей ожидается в Астраханской, Волгоградской, <…> Курганской областях. Также малое количество осадков выпадет в Челябинской области», — передает ТАСС слова Вильфанда. Как сообщил курганский синоптик любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45», среднемесячная температура августа составит +19,3 градуса. «Температура в первой декаде: +27…+31 градусов днем, +14…+17 градусов ночью. Вторая декада: +22…+27 градусов днем, +10…+15 градусов ночью», — написал Винштейн. Ранее в центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщили, что в Курганской области с 1 по 3 августа ожидаются дожди и грозы. В эти даты температура воздуха будет сохраняться от +26 до +31 градусов.

В Курганской области в августе ожидается дефицит дождей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Дефицит дождей ожидается в Астраханской, Волгоградской, <…> Курганской областях. Также малое количество осадков выпадет в Челябинской области», — передает ТАСС слова Вильфанда. Как сообщил курганский синоптик любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45», среднемесячная температура августа составит +19,3 градуса. «Температура в первой декаде: +27…+31 градусов днем, +14…+17 градусов ночью. Вторая декада: +22…+27 градусов днем, +10…+15 градусов ночью», — написал Винштейн. Ранее в центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщили, что в Курганской области с 1 по 3 августа ожидаются дожди и грозы. В эти даты температура воздуха будет сохраняться от +26 до +31 градусов.