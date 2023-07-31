31 июля 2023

Синоптики пообещали курганцам теплый и сухой август

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобили. Курган, девушка, лето, жара, зонт, солнце, женщина, пекло
В начале августа температура воздуха поднимется до +31 градуса Фото:

В Курганской области в августе ожидается дефицит дождей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дефицит дождей ожидается в Астраханской, Волгоградской, <…> Курганской областях. Также малое количество осадков выпадет в Челябинской области», — передает ТАСС слова Вильфанда.

Как сообщил курганский синоптик любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45», среднемесячная температура августа составит +19,3 градуса. «Температура в первой декаде: +27…+31 градусов днем, +14…+17 градусов ночью. Вторая декада: +22…+27 градусов днем, +10…+15 градусов ночью», — написал Винштейн.

Ранее в центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщили, что в Курганской области с 1 по 3 августа ожидаются дожди и грозы. В эти даты температура воздуха будет сохраняться от +26 до +31 градусов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области в августе ожидается дефицит дождей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Дефицит дождей ожидается в Астраханской, Волгоградской, <…> Курганской областях. Также малое количество осадков выпадет в Челябинской области», — передает ТАСС слова Вильфанда. Как сообщил курганский синоптик любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45», среднемесячная температура августа составит +19,3 градуса. «Температура в первой декаде: +27…+31 градусов днем, +14…+17 градусов ночью. Вторая декада: +22…+27 градусов днем, +10…+15 градусов ночью», — написал Винштейн. Ранее в центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщили, что в Курганской области с 1 по 3 августа ожидаются дожди и грозы. В эти даты температура воздуха будет сохраняться от +26 до +31 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...