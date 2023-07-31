В Тюмени дошкольников нарядят спецназовцами и военными

Тюменский детский сад закупает форму спецназа и военных для дошколят

01 августа 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

На утренниках дети будут мишками, зайчиками и спецназовцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На утренниках в тюменском детском саду при школе №89 воспитанников будут наряжать спецназовцами и военными. Учреждение разместило аукцион на поставку соответствующих костюмов на сайте госзакупок. «Поставка костюмов для проведения утренников для нужд МАОУ СОШ № 89 города Тюмени. Наименование товара: костюм военный, 70 штук (для девочек — гимнастерка, юбка, пилотка, для мальчиков — гимнастерка, галифе, пилотка)», — говорится в документах закупки. К школе №89 относится детский сад «Крепыш». Для его воспитанников приобретут более 300 костюмов. Среди них как сказочные герои и животные, так и представители различных профессий. К примеру, спецназовцы. Такой наряд должен иметь «бронежилет» с креплениями для размещения «боекомплекта», а также красный берет со звездой. Также в списке товаров значится карнавальный костюм военного без привязки к полу детей. Он должен состоять из комбинезона, кепи и ремня и быть в расцветке «милитари».

На утренниках в тюменском детском саду при школе №89 воспитанников будут наряжать спецназовцами и военными. Учреждение разместило аукцион на поставку соответствующих костюмов на сайте госзакупок. «Поставка костюмов для проведения утренников для нужд МАОУ СОШ № 89 города Тюмени. Наименование товара: костюм военный, 70 штук (для девочек — гимнастерка, юбка, пилотка, для мальчиков — гимнастерка, галифе, пилотка)», — говорится в документах закупки. К школе №89 относится детский сад «Крепыш». Для его воспитанников приобретут более 300 костюмов. Среди них как сказочные герои и животные, так и представители различных профессий. К примеру, спецназовцы. Такой наряд должен иметь «бронежилет» с креплениями для размещения «боекомплекта», а также красный берет со звездой. Также в списке товаров значится карнавальный костюм военного без привязки к полу детей. Он должен состоять из комбинезона, кепи и ремня и быть в расцветке «милитари».