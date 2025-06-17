В Тюмени облагородят участок кладбища, где похоронены участники СВО

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Сектор, где хоронят участников СВО, ждет благоустройство (архивное фото)
Сектор, где хоронят участников СВО, ждет благоустройство (архивное фото) Фото:

В Тюмени проведут благоустройство сектора на кладбище Червишевское-5, где находятся могилы военных — участников СВО. На эти цели потратят 22,5 миллиона рублей. Информация представлен на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по благоустройству 21 сектора для воинских участков на кладбище Червишевское-5. Начальная цена: 22 582 627 рублей», — говорится в описании закупки.

За эти деньги подрядчик обустроит тротуары и парковку, засадит газон, высадит ели, установит новые мусорные баки и указатели. Работы планируют завершить до середины ноября.

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В Тюмени проведут благоустройство сектора на кладбище Червишевское-5, где находятся могилы военных — участников СВО. На эти цели потратят 22,5 миллиона рублей. Информация представлен на сайте госзакупок. «Выполнение работ по благоустройству 21 сектора для воинских участков на кладбище Червишевское-5. Начальная цена: 22 582 627 рублей», — говорится в описании закупки. За эти деньги подрядчик обустроит тротуары и парковку, засадит газон, высадит ели, установит новые мусорные баки и указатели. Работы планируют завершить до середины ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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