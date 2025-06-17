Тюменец погиб после падения из окна

Незадолго до смерти мужчину видели на 12 этаже высотки
В Тюмени около одного из домов на улице Голышева найдено тело мужчины. По данным регионального управления Следкома, смерть не была насильственной.
«Признаков насильственной смерти не обнаружено. Причины случившегося устанавливаются», — пояснили в ведомстве.
Предположительно, мужчина выпал из окна дома. По данным городских telegram-каналов, очевидцы видели его на 12 этаже.
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