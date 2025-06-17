Тюменец погиб после падения из окна

В Тюмени найдено тело мужчины, выпавшего с 12 этажа
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Незадолго до смерти мужчину видели на 12 этаже высотки
Незадолго до смерти мужчину видели на 12 этаже высотки Фото:

В Тюмени около одного из домов на улице Голышева найдено тело мужчины. По данным регионального управления Следкома, смерть не была насильственной.

«Признаков насильственной смерти не обнаружено. Причины случившегося устанавливаются», — пояснили в ведомстве.

Предположительно, мужчина выпал из окна дома. По данным городских telegram-каналов, очевидцы видели его на 12 этаже.

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В Тюмени около одного из домов на улице Голышева найдено тело мужчины. По данным регионального управления Следкома, смерть не была насильственной. «Признаков насильственной смерти не обнаружено. Причины случившегося устанавливаются», — пояснили в ведомстве. Предположительно, мужчина выпал из окна дома. По данным городских telegram-каналов, очевидцы видели его на 12 этаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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