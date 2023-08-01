Жительница Курганской области пожаловалась в Генпрокуратуру на опасную дорогу

После вмешательства Генпрокуратуры РФ в Далматовском округе починили опасную дорогу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После жалобы жительницы села Мясниково (Курганская область) заместителю генпрокурора Сергею Зайцеву в Далматовском округе отремонтировали опасную дорогу. Информация об этом размещена на сайте Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

«На участке автомобильной дороги в границах Далматовского района до села Мясниково были зафиксированы множественные просадки, разрушение проезжей части, занижение обочины, на некоторых участках дорожное полотно отсутствовало вовсе. После вмешательства Генеральной прокуратуры РФ был проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования», — говорится на сайте ведомства.

По информации Генпрокуратуры, должностное лицо, виновное в нормативных требований, привлечено к дисциплинарной ответственности. Восстановлением поврежденных участков дороги занималось АО «Варгашинское ДРСП».

Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска не может выбраться из дома из-за проблем с дорогой. Курганский инвалид требует местные власти отремонтировать переулок, который после дождей становится непроезжим. Также сообщалось, что мэрию Кургана через суд заставляют отремонтировать опасные дороги в нескольких микрорайонах города.