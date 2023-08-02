Тюменский врач дала советы по профилактике опасного заболевания у детей

Чаще всего заражение инфекцией происходит через грязные руки и предметы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы предотвратить заражение ротавирусной инфекцией, необходимо ежедневно проводить влажную уборку и пить только кипяченую или бутилированную воду. Такими рекомендациями с URA.RU поделилась врач—эпидемиолог тюменской инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая.

«Основные меры профилактики ротавирусной инфекции: для питья используйте кипяченую или бутилированную воду; фрукты и овощи перед едой тщательно мойте под проточной водой, ополаскивайте кипяченой, особенно, если они предназначены для детей. Также следите за чистотой рук, мойте их с мылом перед приемом пищи, после прогулок, посещения туалета, общественных мест, автотранспорта, и ежедневно проводите влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств», — рассказала URA.RU эпидемиолог.

Также, по словам врача, важно каждый день мыть детские игрушки, не хранить открытые продукты питания при комнатной температуре и не контактировать с больными в течение недели с начала заболевания. Кроме того, Жвавая посоветовала самостоятельно не лечить инфекцию и при появлении первых симптомов болезни обращаться к врачу. «Самостоятельное лечение может принести вред, особенно при применении антибиотиков, к которым ротавирус не чувствителен», — добавила врач.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени резко выросло число заболевших ротавирусом. Как рассказал врач-эпидемиолог, чаще всего заражение инфекцией происходит через грязные руки и предметы. Заболевание опасно для детей из-за угрозы обезвоживания.