В Тюмени резко взлетела заболеваемость опасным вирусом

В Тюмени увеличилось число заболевших ротавирусной инфекцией

Среди симптомов — высокая температура, озноб, слабость, тошнота и диарея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени за месяц число заболевших ротавирусной инфекцией выросло на 29%. Об этом URA.RU сообщила врач — эпидемиолог областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая. По ее словам, заражение инфекцией не связано с возвращением из других городов и стран.

«Ротавирусный гастроэнтерит от общего числа кишечных инфекций составляет 18%. Рост числа госпитализаций по поводу ротавирусной инфекции в июле составил 29% по сравнению с предыдущим месяцем. Это не завозная инфекция. Регистрируется в области круглый год», — рассказала агентству Жвавая.

По словам врача, чаще всего заражение инфекцией происходит через грязные руки и предметы. Однако возможен и водный путь передачи ротавируса. Заболевание начинается с повышения температуры, озноба и слабости, затем появляются тошнота, рвота и диарея. Инфекция особо опасна для детей, так как возникает угроза обезвоживания.

Ранее URA.RU писало, что в детских садах Тюмени произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Каждый день врачи фиксируют как минимум один случай заболевания.