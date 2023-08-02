В Тюмени резко взлетела заболеваемость опасным вирусом

В Тюмени увеличилось число заболевших ротавирусной инфекцией
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, анализы, биология, наука, исследование, ученый, исследования
Среди симптомов — высокая температура, озноб, слабость, тошнота и диарея Фото:

В Тюмени за месяц число заболевших ротавирусной инфекцией выросло на 29%. Об этом URA.RU сообщила врач — эпидемиолог областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая. По ее словам, заражение инфекцией не связано с возвращением из других городов и стран.

«Ротавирусный гастроэнтерит от общего числа кишечных инфекций составляет 18%. Рост числа госпитализаций по поводу ротавирусной инфекции в июле составил 29% по сравнению с предыдущим месяцем. Это не завозная инфекция. Регистрируется в области круглый год», — рассказала агентству Жвавая.

По словам врача, чаще всего заражение инфекцией происходит через грязные руки и предметы. Однако возможен и водный путь передачи ротавируса. Заболевание начинается с повышения температуры, озноба и слабости, затем появляются тошнота, рвота и диарея. Инфекция особо опасна для детей, так как возникает угроза обезвоживания.

Ранее URA.RU писало, что в детских садах Тюмени произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Каждый день врачи фиксируют как минимум один случай заболевания.

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В Тюмени за месяц число заболевших ротавирусной инфекцией выросло на 29%. Об этом URA.RU сообщила врач — эпидемиолог областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая. По ее словам, заражение инфекцией не связано с возвращением из других городов и стран. «Ротавирусный гастроэнтерит от общего числа кишечных инфекций составляет 18%. Рост числа госпитализаций по поводу ротавирусной инфекции в июле составил 29% по сравнению с предыдущим месяцем. Это не завозная инфекция. Регистрируется в области круглый год», — рассказала агентству Жвавая. По словам врача, чаще всего заражение инфекцией происходит через грязные руки и предметы. Однако возможен и водный путь передачи ротавируса. Заболевание начинается с повышения температуры, озноба и слабости, затем появляются тошнота, рвота и диарея. Инфекция особо опасна для детей, так как возникает угроза обезвоживания. Ранее URA.RU писало, что в детских садах Тюмени произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Каждый день врачи фиксируют как минимум один случай заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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