Больница в ЯНАО потратила не по назначению 93,8 млн рублей

В Лабытнангской городской больнице не смогли предоставить ТФОМС ЯНАО документы, подтверждающие целевое расходование 93,8 млн рублей. Фонд обратился в Арбитражный суд округа и попросил обязать медорганизацию вернуть необоснованные траты, заплатить штраф и пени.
«ТФОМС ЯНАО была проведена проверка использования средств ОМС ГБУЗ „Лабытнангская городская больница“ за период с 1 декабря 2019 по 31 декабря 2020. <…> Медучреждение не представило [документы], подтверждающие целевое использование средств на общую сумму 93,8 млн рублей» — сообщается в решении окружного Арбитражного суда.
Больнице было предложено вернуть в бюджет деньги, использованные не по назначению, а также оплатить штраф в размере 10% от суммы долга. Медучреждение в добровольном порядке требования не исполнило. Фонд обратился с иском в Арбитражный суд.
Суд удовлетворил исковые требования ТФОМС. ГБУЗ «Лабытнангская городская больница» обязана вернуть 93,8 млн рублей, заплатить штраф и пени на общую сумму более 1,9 млн рублей.
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