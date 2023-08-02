02 августа 2023
01 августа 2023

Больница в ЯНАО потратила не по назначению 93,8 млн рублей

Больница в ЯНАО растратила не по назначению 93,8 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнангской городской больнице не смогли предоставить ТФОМС ЯНАО документы, подтверждающие целевое расходование 93,8 млн рублей. Фонд обратился в Арбитражный суд округа и попросил обязать медорганизацию вернуть необоснованные траты, заплатить штраф и пени.

«ТФОМС ЯНАО была проведена проверка использования средств ОМС ГБУЗ „Лабытнангская городская больница“ за период с 1 декабря 2019 по 31 декабря 2020. <…> Медучреждение не представило [документы], подтверждающие целевое использование средств на общую сумму 93,8 млн рублей» — сообщается в решении окружного Арбитражного суда.

Больнице было предложено вернуть в бюджет деньги, использованные не по назначению, а также оплатить штраф в размере 10% от суммы долга. Медучреждение в добровольном порядке требования не исполнило. Фонд обратился с иском в Арбитражный суд.

Суд удовлетворил исковые требования ТФОМС. ГБУЗ «Лабытнангская городская больница» обязана вернуть 93,8 млн рублей, заплатить штраф и пени на общую сумму более 1,9 млн рублей.

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В Лабытнангской городской больнице не смогли предоставить ТФОМС ЯНАО документы, подтверждающие целевое расходование 93,8 млн рублей. Фонд обратился в Арбитражный суд округа и попросил обязать медорганизацию вернуть необоснованные траты, заплатить штраф и пени. «ТФОМС ЯНАО была проведена проверка использования средств ОМС ГБУЗ „Лабытнангская городская больница“ за период с 1 декабря 2019 по 31 декабря 2020. <…> Медучреждение не представило [документы], подтверждающие целевое использование средств на общую сумму 93,8 млн рублей» — сообщается в решении окружного Арбитражного суда. Больнице было предложено вернуть в бюджет деньги, использованные не по назначению, а также оплатить штраф в размере 10% от суммы долга. Медучреждение в добровольном порядке требования не исполнило. Фонд обратился с иском в Арбитражный суд. Суд удовлетворил исковые требования ТФОМС. ГБУЗ «Лабытнангская городская больница» обязана вернуть 93,8 млн рублей, заплатить штраф и пени на общую сумму более 1,9 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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