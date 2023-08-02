Бывшего директора курганской школы будут судить за растрату

Бывшего директора школы из села Юламаново Альменевского округа (Курганская область) Татьяну Бухарову будут судить за растрату. Уголовное дело зарегистрировано в системе ГАС «Правосудие».
«Уголовные дела — первая инстанция. Бухарова Т.М. Перечень статей: ст. 160.ч.3 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием служебного положения)», — гласит картотека Альменевского районного суда. Дело поступило в суд в конце июля.
Бухарова руководила школой более 12 лет. В феврале она оставила свою должность.
Как рассказали URA.RU в областной прокуратуре, ущерб от действий экс-директора составил 42 тысячи рублей. Обвиняемая полностью его возместила. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет шесть лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что ио директора курганской школы проверят после жалоб подчиненных. Сотрудники пожаловались в департамент, что руководитель не распределяет премии заместителям и техперсоналу.
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