02 августа 2023

Студент из Тюмени разработал уникальный протез для инвалидов без пальцев

Студент Тюменского индустриального университета создал бионический протез, аналогов которому нет в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж про якутских ученых. Якутск, электроника, бионическая рука, бионический протез, изобретения, робототехника, инновации
Уникальный протез поможет людям, потерявшим пальцы, полноценно использовать руки (архивное фото) Фото:

Студент Тюменского индустриального университета Абдурахим Абускаев разработал бионический протез пальца руки, аналогов которому нет на отечественном рынке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Абдурахим учится на 3 курсе Института промышленных технологий и инжиниринга. По его словам, аналогов его изобретения в нашей стране нет. Миллион рублей на разработку бионического протеза пальца молодой человек получил в грантовом конкурсе „Студенческий стартап“», — рассказали в пресс-службе ТИУ.

В настоящее время тем, кто потерял пальцы на руках, предлагают лишь неподвижные протезы, либо те, для работы которых нужно полностью сгибать кисть. В прототипе, который придумал молодой инженер, больше функциональности, чего удалось добиться за счет электроники.

В настоящее время уже существует опытный образец. Его разработчик напечатал на 3D принтере. В будущем протез будет сделан из металла с элементами из титана. Тестирование студент проводит на базе Тюменского реабилитационного центра. Запуск массового производства протеза его автор планирует на 2025 год.

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Студент Тюменского индустриального университета Абдурахим Абускаев разработал бионический протез пальца руки, аналогов которому нет на отечественном рынке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Абдурахим учится на 3 курсе Института промышленных технологий и инжиниринга. По его словам, аналогов его изобретения в нашей стране нет. Миллион рублей на разработку бионического протеза пальца молодой человек получил в грантовом конкурсе „Студенческий стартап“», — рассказали в пресс-службе ТИУ. В настоящее время тем, кто потерял пальцы на руках, предлагают лишь неподвижные протезы, либо те, для работы которых нужно полностью сгибать кисть. В прототипе, который придумал молодой инженер, больше функциональности, чего удалось добиться за счет электроники. В настоящее время уже существует опытный образец. Его разработчик напечатал на 3D принтере. В будущем протез будет сделан из металла с элементами из титана. Тестирование студент проводит на базе Тюменского реабилитационного центра. Запуск массового производства протеза его автор планирует на 2025 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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