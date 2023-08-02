Студент из Тюмени разработал уникальный протез для инвалидов без пальцев

Студент Тюменского индустриального университета Абдурахим Абускаев разработал бионический протез пальца руки, аналогов которому нет на отечественном рынке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.
«Абдурахим учится на 3 курсе Института промышленных технологий и инжиниринга. По его словам, аналогов его изобретения в нашей стране нет. Миллион рублей на разработку бионического протеза пальца молодой человек получил в грантовом конкурсе „Студенческий стартап“», — рассказали в пресс-службе ТИУ.
В настоящее время тем, кто потерял пальцы на руках, предлагают лишь неподвижные протезы, либо те, для работы которых нужно полностью сгибать кисть. В прототипе, который придумал молодой инженер, больше функциональности, чего удалось добиться за счет электроники.
В настоящее время уже существует опытный образец. Его разработчик напечатал на 3D принтере. В будущем протез будет сделан из металла с элементами из титана. Тестирование студент проводит на базе Тюменского реабилитационного центра. Запуск массового производства протеза его автор планирует на 2025 год.
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