Аналитики раскрыли топ самых крупных трат курганцев

Самым дорогим чеком в Курганской области стала покупка товаров для сна

03 августа 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Постельные принадлежности вошли в число самых крупных трат Фото: Александр Мамаев © URA.RU В топ самых дорогих непищевых товаров, купленных в Курганской области, вошли товары для спальни. Об URA.RU рассказали специалисты сервиса «Контур.Маркета», подготовившие отчет о рекордных покупках в июне-начале июля. В подборку не попали чеки на автомобили, недвижимость и крупный опт. «Чек на 128 950 рублей — самая дорогая покупка в Курганской области. Покупатель в Кургане приобрел кровать Rona за 22 924, матрас Orto за 63 818, две подушки по 6073 рублей каждая и постельные принадлежности. В этот же чек включена оплата за услугу по сборке мебели — 2250 рублей», — указано в отчете, который имеется в распоряжении URA.RU. Второе место занимает чек на 98 508 рублей. В него вошли подушки, пододеяльник, одеяло, простыни, наволочки и защитный чехол. Среди продуктов питания в лидеры выбилась покупка блинного салата у предпринимателя в Кетовском районе, сумма чека на опт составила 95 787 рублей. Самой заметной покупкой в Шадринске стал чек на 18 577 рублей. Покупателю понадобились стеклянные и суповые тарелки, а также 53 махровых полотенца по 281 рублей каждое. Куртамыш также занимает лидирующие строчки благодаря местному производителю, специализирующемуся на торговле мясом. Самый большой чек за июнь — на 96 570 рублей за 261 упаковку говядины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В топ самых дорогих непищевых товаров, купленных в Курганской области, вошли товары для спальни. Об URA.RU рассказали специалисты сервиса «Контур.Маркета», подготовившие отчет о рекордных покупках в июне-начале июля. В подборку не попали чеки на автомобили, недвижимость и крупный опт. «Чек на 128 950 рублей — самая дорогая покупка в Курганской области. Покупатель в Кургане приобрел кровать Rona за 22 924, матрас Orto за 63 818, две подушки по 6073 рублей каждая и постельные принадлежности. В этот же чек включена оплата за услугу по сборке мебели — 2250 рублей», — указано в отчете, который имеется в распоряжении URA.RU. Второе место занимает чек на 98 508 рублей. В него вошли подушки, пододеяльник, одеяло, простыни, наволочки и защитный чехол. Среди продуктов питания в лидеры выбилась покупка блинного салата у предпринимателя в Кетовском районе, сумма чека на опт составила 95 787 рублей. Самой заметной покупкой в Шадринске стал чек на 18 577 рублей. Покупателю понадобились стеклянные и суповые тарелки, а также 53 махровых полотенца по 281 рублей каждое. Куртамыш также занимает лидирующие строчки благодаря местному производителю, специализирующемуся на торговле мясом. Самый большой чек за июнь — на 96 570 рублей за 261 упаковку говядины.