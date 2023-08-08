Курганские чиновники угрожают отключить электричество у дачников

Власти обязали дачников обновить электрооборудование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей садоводств Кетовского муниципального округа Курганской области до 25 августа обязали заключить договора на обновление электросетей. В противном случае они рискуют остаться без света. Об этом URA.RU сообщили представители одного из садоводств.

«Теперь нам меньше, чем за месяц нужно заключить договор. И каждому придется потратить примерно по 5-10 тысяч рублей. Не у каждой семьи постоянно есть такая свободная сумма в бюджете», — рассказал URA.RU местный житель.

По данным местной администрации, осталось около 50 садоводств, которым нужно заключить договора. Власти отметили, что обновление сетей в садоводствах — обязанность представителей СНТ. «Им поставлена задача до 25 августа заключить договора на обновление. Обновить сети нужно до конца года. Уже 30 садоводств заключили договора. У нас есть заключение СУЭНКО, в котором написано, что линия электропередач не соответствует требованиям. Мы будем отключать электричество только в тех садоводствах без договоров, где есть заключение СУЭНКО», — объяснили URA.RU в администрации.

Также представители власти обязали участников садоводств разместить пожарные щиты и системы звукового оповещения, а также ежемесячно окашивать и убирать сухую траву и производить опашку. Помимо этого в садоводствах должны отключить от электричества дачные строения, которые не используются длительное время.

Ранее во время майских пожаров в некоторых населенных пунктах региона власти превентивно отключали электричество. Некоторые погорельцы считают, что смогли бы спасти свое имущество, если бы у них не отключили электричество.