В Салехарде раз в месяц появляется новая точка общепита. Фото 04 августа 2023 в 10:53 Размер текста - 17 + В Салехарде открывается восьмая точка общепита с начала года (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) открывается восьмая с начала года точка общественного питания. Таким образом, предприниматели открывают примерно по одному заведению в месяц, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «В Салехарде открылось еще одно вкусное заведение. С начала года в [окружной столице] — плюс восемь заведений общепита», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В августе будет открыта закусочная «Полный фарш», в которой бизнесмен Михаил Поддубный будет кормить жителей и гостей города ямальским фастфудом. Он будет готовить котлеты для гамбургеров и сосиски для френч-догов из оленины. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде открылась пельменная «Как раньше». В ней акцент сделан на детском меню. Михаил Поддубный накормит жителей Салехарда ямальским фастфудом Фото: группа «Администрация Салехарда», Вк — https://vk.ru/al_feed.php?w=wall-118907081_58813 В Салехарде (ЯНАО) открывается восьмая с начала года точка общественного питания. Таким образом, предприниматели открывают примерно по одному заведению в месяц, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «В Салехарде открылось еще одно вкусное заведение. С начала года в [окружной столице] — плюс восемь заведений общепита», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В августе будет открыта закусочная «Полный фарш», в которой бизнесмен Михаил Поддубный будет кормить жителей и гостей города ямальским фастфудом. Он будет готовить котлеты для гамбургеров и сосиски для френч-догов из оленины. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде открылась пельменная «Как раньше». В ней акцент сделан на детском меню. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям