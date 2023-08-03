03 августа 2023
02 августа 2023

В Салехарде раз в месяц появляется новая точка общепита. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде открывается восьмая точка общепита с начала года (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) открывается восьмая с начала года точка общественного питания. Таким образом, предприниматели открывают примерно по одному заведению в месяц, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«В Салехарде открылось еще одно вкусное заведение. С начала года в [окружной столице] — плюс восемь заведений общепита», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В августе будет открыта закусочная «Полный фарш», в которой бизнесмен Михаил Поддубный будет кормить жителей и гостей города ямальским фастфудом. Он будет готовить котлеты для гамбургеров и сосиски для френч-догов из оленины.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде открылась пельменная «Как раньше». В ней акцент сделан на детском меню.

Михаил Поддубный накормит жителей Салехарда ямальским фастфудом
Михаил Поддубный накормит жителей Салехарда ямальским фастфудом
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) открывается восьмая с начала года точка общественного питания. Таким образом, предприниматели открывают примерно по одному заведению в месяц, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «В Салехарде открылось еще одно вкусное заведение. С начала года в [окружной столице] — плюс восемь заведений общепита», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В августе будет открыта закусочная «Полный фарш», в которой бизнесмен Михаил Поддубный будет кормить жителей и гостей города ямальским фастфудом. Он будет готовить котлеты для гамбургеров и сосиски для френч-догов из оленины. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде открылась пельменная «Как раньше». В ней акцент сделан на детском меню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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