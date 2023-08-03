Гостей форума в ЯНАО щедро накормят северными яствами

Организаторы молодежного форума «Российский Север», который пройдет в ЯНАО с 21 по 24 ноября, будут кормить гостей блюдами традиционной кухни. На трехразовое питание выделят 2600 рублей на человека, следует из карточки закупки.
«Объект закупки — оказание услуг питания участников форума молодежи „Российский Север“. Цена контракта — 2 миллиона 530 тысяч рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». Из описания следует, что на питание одного человека будет потрачено 600 рублей на завтрак и по 1000 рублей на обед и ужин, не считая буфета и праздничного мероприятия.
Гостям будет предложено по два вида каждого блюда на выбор. На завтрак гостям предложат горячее блюдо, небольшой десерт, булочку и напитки, на обед будут подавать суп, второе блюдо с гарниром, горячий и холодный напиток, булочку и десерт, на ужин подадут второе с гарниром, кондитерское изделие, булочку и напитки. Организаторы уточняют для заказчика, что основной упор должен быть сделан на блюда северной кухни, из традиционных продуктов — оленины, рыбы и ягод.
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