Гостей форума в ЯНАО щедро накормят северными яствами

На питание гостей форума КМНС в ЯНАО власти выделили 2600 рублей в день на человека

04 августа 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

В ЯНАО на питание гостей форума «Русский Север» заложено 2600 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Организаторы молодежного форума «Российский Север», который пройдет в ЯНАО с 21 по 24 ноября, будут кормить гостей блюдами традиционной кухни. На трехразовое питание выделят 2600 рублей на человека, следует из карточки закупки. «Объект закупки — оказание услуг питания участников форума молодежи „Российский Север“. Цена контракта — 2 миллиона 530 тысяч рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». Из описания следует, что на питание одного человека будет потрачено 600 рублей на завтрак и по 1000 рублей на обед и ужин, не считая буфета и праздничного мероприятия. Гостям будет предложено по два вида каждого блюда на выбор. На завтрак гостям предложат горячее блюдо, небольшой десерт, булочку и напитки, на обед будут подавать суп, второе блюдо с гарниром, горячий и холодный напиток, булочку и десерт, на ужин подадут второе с гарниром, кондитерское изделие, булочку и напитки. Организаторы уточняют для заказчика, что основной упор должен быть сделан на блюда северной кухни, из традиционных продуктов — оленины, рыбы и ягод.

Организаторы молодежного форума «Российский Север», который пройдет в ЯНАО с 21 по 24 ноября, будут кормить гостей блюдами традиционной кухни. На трехразовое питание выделят 2600 рублей на человека, следует из карточки закупки. «Объект закупки — оказание услуг питания участников форума молодежи „Российский Север“. Цена контракта — 2 миллиона 530 тысяч рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». Из описания следует, что на питание одного человека будет потрачено 600 рублей на завтрак и по 1000 рублей на обед и ужин, не считая буфета и праздничного мероприятия. Гостям будет предложено по два вида каждого блюда на выбор. На завтрак гостям предложат горячее блюдо, небольшой десерт, булочку и напитки, на обед будут подавать суп, второе блюдо с гарниром, горячий и холодный напиток, булочку и десерт, на ужин подадут второе с гарниром, кондитерское изделие, булочку и напитки. Организаторы уточняют для заказчика, что основной упор должен быть сделан на блюда северной кухни, из традиционных продуктов — оленины, рыбы и ягод.