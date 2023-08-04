04 августа 2023

Губернатор Моор приехал с рабочим визитом на юбилей Сладковского район. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, моор александр
Губернатор Моор примет участие в праздновании 100-летия Сладковского района Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Сладковский район во время празднования 100-летия, чтобы посетить объекты здравоохранения и спортивные инфраструктуры. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Сладковском районе. В планах у него посещение объектов здравоохранения и спортивной инфраструктуры. Также глава региона примет участие в праздновании 100-летия района», — пишет инфоцентр в telegram-канале. К посту прикрепили позитивные изменения, которые произошли в муниципалитете за последние пять лет.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области наградил эффективные мэрии. Самый большой грант в 10 миллионов рублей получил Сладковский район. Такая трансферта была выделена администрации района за наилучшие показатели социально-экономического развития.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Сладковский район во время празднования 100-летия, чтобы посетить объекты здравоохранения и спортивные инфраструктуры. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Сладковском районе. В планах у него посещение объектов здравоохранения и спортивной инфраструктуры. Также глава региона примет участие в праздновании 100-летия района», — пишет инфоцентр в telegram-канале. К посту прикрепили позитивные изменения, которые произошли в муниципалитете за последние пять лет. Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области наградил эффективные мэрии. Самый большой грант в 10 миллионов рублей получил Сладковский район. Такая трансферта была выделена администрации района за наилучшие показатели социально-экономического развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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