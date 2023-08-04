Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Сладковский район во время празднования 100-летия, чтобы посетить объекты здравоохранения и спортивные инфраструктуры. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Сладковском районе. В планах у него посещение объектов здравоохранения и спортивной инфраструктуры. Также глава региона примет участие в праздновании 100-летия района», — пишет инфоцентр в telegram-канале. К посту прикрепили позитивные изменения, которые произошли в муниципалитете за последние пять лет.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области наградил эффективные мэрии. Самый большой грант в 10 миллионов рублей получил Сладковский район. Такая трансферта была выделена администрации района за наилучшие показатели социально-экономического развития.
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