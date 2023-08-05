05 августа 2023
04 августа 2023

В Кургане погорельцы пожаловались на мэрию, которая не дает им строить дома в Смолино

© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Последствия пожара. Курган, погорельцы, смолино, последствия пожара
Курганцы пожаловались депутату Госдумы на мэрию, которая запрещает им строить дома в сгоревшем поселке Фото:

Курганцы пожаловались на мэрию из-за того, что власти не разрешают погорельцам строить дома в поселке Смолино. Об этом написал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ремезков в своем telegram-канале.

«Поступила жалоба от жителей поселка Смолино, где в пожарах в мае этого года сгорело большинство домов. Представитель инициативной группы Наталья Геннадьевна сообщила, что местные власти не выдают людям разрешение на восстановление жилья из-за угрозы затопления этой территории на правом берегу Тобола», — говорится в посте.

В жалобе погорельцы указали, что мэрия Кургана ссылается на исследование института «Зауралводпроект», в котором приводятся аргументы против строительства домов в сгоревшем поселке Смолино. По мнению экспертов института, строиться в поселке нельзя из-за угрозы наводнения.

Курганцы написали в обращении к депутату Госдумы, что до пожара разрешения на строительство домов в Смолино свободно выдавались. Кроме того, к поселку строится дорога.

В своем telegram-канале Ремезков подчеркнул, что внимательно изучит заявление погорельцев и направит обращение в прокуратуру Курганской области с просьбой детально разобраться в ситуации в поселке Смолино. Он заявил о необходимости дать оценку действиям чиновников, чтобы погорельцы своевременно получили помощь в решении жилищных проблем.

Ранее директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова заявила, что в микрорайоне Смолино не будут строить новые дома. Такое решение принято из-за того, что территория микрорайона затопляемая.

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Курганцы пожаловались на мэрию из-за того, что власти не разрешают погорельцам строить дома в поселке Смолино. Об этом написал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ремезков в своем telegram-канале. «Поступила жалоба от жителей поселка Смолино, где в пожарах в мае этого года сгорело большинство домов. Представитель инициативной группы Наталья Геннадьевна сообщила, что местные власти не выдают людям разрешение на восстановление жилья из-за угрозы затопления этой территории на правом берегу Тобола», — говорится в посте. В жалобе погорельцы указали, что мэрия Кургана ссылается на исследование института «Зауралводпроект», в котором приводятся аргументы против строительства домов в сгоревшем поселке Смолино. По мнению экспертов института, строиться в поселке нельзя из-за угрозы наводнения. Курганцы написали в обращении к депутату Госдумы, что до пожара разрешения на строительство домов в Смолино свободно выдавались. Кроме того, к поселку строится дорога. В своем telegram-канале Ремезков подчеркнул, что внимательно изучит заявление погорельцев и направит обращение в прокуратуру Курганской области с просьбой детально разобраться в ситуации в поселке Смолино. Он заявил о необходимости дать оценку действиям чиновников, чтобы погорельцы своевременно получили помощь в решении жилищных проблем. Ранее директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова заявила, что в микрорайоне Смолино не будут строить новые дома. Такое решение принято из-за того, что территория микрорайона затопляемая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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