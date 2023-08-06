На курганской границе задержали 40 тонн перца

07 августа 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Через Курганскую область пытались провезти тонны перца, имеющего высокий фитосанитарный риск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области через границу с Казахстаном пытались провезти 40 тонн перца. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «4 августа вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ (Курганская область) при досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в Красноярск и перевозил 20 тонн перца сладкого были выявлены нарушения при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска», — указано в сообщении. Аналогичное нарушение было зафиксировано 6 августа, когда машина с 20 тоннами перца следовала из Республики Казахстан в Республику Адыгея. Перец в обоих случаях пытались перевезти навалом и без маркировки, что является нарушением федерального закона №206-ФЗ «О карантине растений».



По данным нарушениям были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля и выданы предписания на возврат данного перца. Под контролем должностных лиц, вся продукция была возвращена на территорию Республики.



Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область через границу в пункте Петухово пытались провезти 53 кг мяса из Казахстана без ветеринарного сертификата. Автомобиль с данной продукцией двигался из Казахстана в Екатеринбург.

В Курганской области через границу с Казахстаном пытались провезти 40 тонн перца. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «4 августа вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ (Курганская область) при досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в Красноярск и перевозил 20 тонн перца сладкого были выявлены нарушения при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска», — указано в сообщении. Аналогичное нарушение было зафиксировано 6 августа, когда машина с 20 тоннами перца следовала из Республики Казахстан в Республику Адыгея. Перец в обоих случаях пытались перевезти навалом и без маркировки, что является нарушением федерального закона №206-ФЗ «О карантине растений». По данным нарушениям были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля и выданы предписания на возврат данного перца. Под контролем должностных лиц, вся продукция была возвращена на территорию Республики. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область через границу в пункте Петухово пытались провезти 53 кг мяса из Казахстана без ветеринарного сертификата. Автомобиль с данной продукцией двигался из Казахстана в Екатеринбург.