06 августа 2023
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На курганской границе задержали 40 тонн перца

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, перец, болгарский перец
Через Курганскую область пытались провезти тонны перца, имеющего высокий фитосанитарный риск Фото:

В Курганской области через границу с Казахстаном пытались провезти 40 тонн перца. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«4 августа вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ (Курганская область) при досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в Красноярск и перевозил 20 тонн перца сладкого были выявлены нарушения при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска», — указано в сообщении. Аналогичное нарушение было зафиксировано 6 августа, когда машина с 20 тоннами перца следовала из Республики Казахстан в Республику Адыгея. Перец в обоих случаях пытались перевезти навалом и без маркировки, что является нарушением федерального закона №206-ФЗ «О карантине растений».

По данным нарушениям были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля и выданы предписания на возврат данного перца. Под контролем должностных лиц, вся продукция была возвращена на территорию Республики.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область через границу в пункте Петухово пытались провезти 53 кг мяса из Казахстана без ветеринарного сертификата. Автомобиль с данной продукцией двигался из Казахстана в Екатеринбург.

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В Курганской области через границу с Казахстаном пытались провезти 40 тонн перца. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «4 августа вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ (Курганская область) при досмотре автомобиля, который следовал из Казахстана в Красноярск и перевозил 20 тонн перца сладкого были выявлены нарушения при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска», — указано в сообщении. Аналогичное нарушение было зафиксировано 6 августа, когда машина с 20 тоннами перца следовала из Республики Казахстан в Республику Адыгея. Перец в обоих случаях пытались перевезти навалом и без маркировки, что является нарушением федерального закона №206-ФЗ «О карантине растений». По данным нарушениям были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля и выданы предписания на возврат данного перца. Под контролем должностных лиц, вся продукция была возвращена на территорию Республики. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область через границу в пункте Петухово пытались провезти 53 кг мяса из Казахстана без ветеринарного сертификата. Автомобиль с данной продукцией двигался из Казахстана в Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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