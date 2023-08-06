Воздух в Тюмени станет опасен для здоровья

В Тюмени объявлен первый уровень опасности из-за погоды, которая будет способствовать концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В период с 20:00 7 августа до 08:00 8 августа на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — прим. URA.RU) первой степени опасности», — сообщают синоптики.
В подобной обстановке происходит концентрация вредных веществ в воздухе. Они несут опасность для людей с хроническими болезнями дыхательной системы и аллергиков. Гражданам рекомендуют не открывать окна и как можно меньше находиться на улице.
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