Воздух в Тюмени станет опасен для здоровья

В Тюмени из-за загрязненности воздуха объявлен первый уровень опасности

07 августа 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Тюменцев с аллергией и хроническими заболеваниями предупредили об опасности Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени объявлен первый уровень опасности из-за погоды, которая будет способствовать концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В период с 20:00 7 августа до 08:00 8 августа на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — прим. URA.RU) первой степени опасности», — сообщают синоптики. В подобной обстановке происходит концентрация вредных веществ в воздухе. Они несут опасность для людей с хроническими болезнями дыхательной системы и аллергиков. Гражданам рекомендуют не открывать окна и как можно меньше находиться на улице.

В Тюмени объявлен первый уровень опасности из-за погоды, которая будет способствовать концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В период с 20:00 7 августа до 08:00 8 августа на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — прим. URA.RU) первой степени опасности», — сообщают синоптики. В подобной обстановке происходит концентрация вредных веществ в воздухе. Они несут опасность для людей с хроническими болезнями дыхательной системы и аллергиков. Гражданам рекомендуют не открывать окна и как можно меньше находиться на улице.