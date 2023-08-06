06 августа 2023

Воздух в Тюмени станет опасен для здоровья

В Тюмени из-за загрязненности воздуха объявлен первый уровень опасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев с аллергией и хроническими заболеваниями предупредили об опасности Фото:

В Тюмени объявлен первый уровень опасности из-за погоды, которая будет способствовать концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В период с 20:00 7 августа до 08:00 8 августа на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — прим. URA.RU) первой степени опасности», — сообщают синоптики.

В подобной обстановке происходит концентрация вредных веществ в воздухе. Они несут опасность для людей с хроническими болезнями дыхательной системы и аллергиков. Гражданам рекомендуют не открывать окна и как можно меньше находиться на улице.

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В Тюмени объявлен первый уровень опасности из-за погоды, которая будет способствовать концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В период с 20:00 7 августа до 08:00 8 августа на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — прим. URA.RU) первой степени опасности», — сообщают синоптики. В подобной обстановке происходит концентрация вредных веществ в воздухе. Они несут опасность для людей с хроническими болезнями дыхательной системы и аллергиков. Гражданам рекомендуют не открывать окна и как можно меньше находиться на улице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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